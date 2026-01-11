Lanciano capitale del nuoto, alle porte il terzo meeting nazionale

Lanciano si prepara ad accogliere il grande nuoto con il Terzo Meeting Nazionale "CittÃ di Lanciano", in programma dal 16 al 18 gennaio prossimi.

L'evento Ã¨ organizzato dal Lanciano Sport Center, in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto (Fin), con il patrocinio del Comune di Lanciano e della Regione Abruzzo, con l'assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, e il consigliere regionale Nicola Campitelli che hanno sposato l'iniziativa e che l'hanno presentata alla stampa, in Regione, a Pescara, insieme al sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, e al presidente del Lanciano Sport Center, Franco D'Intino.

Si tratta di uno degli appuntamenti piÃ¹ rilevanti del panorama natatorio nazionale di inizio anno.

Il meeting si aprirÃ venerdÃ¬ 16 gennaio alle ore 17 con una tavola rotonda al Teatro comunale "Fedele Fenaroli" dal titolo "Lo sport: valori, allenamento, salute. Come societÃ e centri sportivi aiutano la performance". Un momento di alto profilo istituzionale e tecnico.

Interverranno Alberto Bagnai, parlamentare; Paolo Barelli, parlamentare e presidente della Federazione Italiana Nuoto; Alessandro Bottoni, direttore tecnico della Federazione Italiana Triathlon; Franco D'Intino, presidente del Lanciano Sport Center; Andrea Fuk, allenatore della Federazione Italiana Triathlon; Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo; Claudio Mazzaufo, responsabile tecnico del settore salti della Federazione Italiana di Atletica Leggera; Nicola Campitelli, consigliere Regione Abruzzo; Silvio Paolucci, consigliere Regione Abruzzo; Marco Mencarelli, direttore tecnico delle attivitÃ giovanili femminili della Federazione Italiana Pallavolo; Nazario Pagano, parlamentare; Filippo Paolini, sindaco di Lanciano; Maria Giulia Vinciguerra, presidente dei Corsi di Laurea in Scienze Motorie UniversitÃ dell'Aquila. A moderare l'incontro sarÃ Daniele Barone, telecronista e giornalista di Sky Sport. Durante l'incontro sono previsti contributi di Luciano Buonfiglio, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, e di Franco Riccobello, presidente Federazione italiana nuoto paralimpico (Finp).

A latere della tavola rotonda Ã¨ prevista la presentazione del libro di Franco Maria Confalonieri, "Integratori per la Performance e il Benessere".

Il cuore della manifestazione, a seguire, si sposterÃ al Lanciano Sport Center, con due giornate di gare, in programma sabato 17 e domenica 18 gennaio. Saranno circa 400 gli atleti in competizione, di 23 societÃ di 7 regioni.

Ai blocchi di partenza sono attesi alcuni dei protagonisti del nuoto azzurro, tra i quali Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli, Filippo Megli e Giovanni Guatti, atleti di caratura internazionale che garantiranno uno spettacolo di assoluto valore.

Per quanto riguarda il settore paralimpico, ci saranno gli atleti plurimedagliati Ilenia Colanero e Luca Da Prato.

Non faranno mancare la propria presenza i campioni olimpionici Domenico Fioravanti (nuoto) e Antonio Tartaglia (bob).

"Il Meeting di Lanciano â€“ ha dichiarato l'assessore Quaglieri â€“ rappresenta un appuntamento di altissimo livello tecnico e organizzativo, capace di attrarre atleti di caratura internazionale e di portare l'Abruzzo al centro del panorama natatorio nazionale. La Regione continua a investire nello sport come strumento di crescita, salute, inclusione e sviluppo. Eventi di questo tipo - ha aggiunto - servono anche a destagionalizzare le presenze turistiche, attirando visitatori in periodi dell'anno meno frequentati e promuovendo il nostro territorio tutto l'anno".

Sulla stessa linea il consigliere regionale Campitelli, secondo il quale kermesse come questa "dimostrano come la sinergia tra enti locali, federazioni sportive e Regione possa generare risultati concreti".

"Si tratta â€“ ha rimarcato il sindaco Paolini â€“ di un appuntamento che conferma l'ottimo lavoro svolto negli ultimi anni dal Lanciano Sport Center, struttura che, per la propria valenza sportiva e sociale, si conferma nostro fiore all'occhiello".

Per D'Intino il "Meeting, su cui abbiamo investito lavoro e risorse, si conferma appuntamento in grado di unire sport, cultura e istituzioni, rafforzando il ruolo della cittÃ come punto di riferimento per il nuoto".



