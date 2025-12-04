Campus di basket internazionale, Lanciano si prepara

In Sala Giunta, al Comune di Lanciano, si è svolto un incontro tra il sindaco Filippo Paolini, l’assessore Tonia Paolucci, l’avv. Giuseppe Russo, Dirigente Unibasket Lanciano, Paolo Rower, collaboratore Unibasket e il presidente della Federazione Gaucha (Brasile Sud) di Pallacanestro Antonio Krebs (alias Pitu).

Con il sostegno della Federazione Brasiliana di Basket, infatti, l’Unibasket Lanciano, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, organizzerà a Lanciano dal 5 all’11 febbraio 2026 il primo campus di pallacanestro internazionale, che verrà replicato a luglio.

Lanciano ospiterà 26 giovani atleti brasiliani, accompagnati dai loro familiari, per la promozione del basket a livello internazionale.

L’iniziativa, che rientra in “Around the ball”, progetto europeo di basket, mira a promuovere l’interscambio internazionale di giovani atleti e progetti di studio e sport.

L’Unibasket è impegnata da anni nell’interscambio internazionale verso diversi Paesi e nella formazione sportiva e scolastica di giovani atleti provenienti da diverse parti del mondo. Alla società sportiva si affiancherà nel progetto anche l’Accademia del Basket, che nascerà nei prossimi mesi.

«In qualsiasi settore, solo con lo scambio di esperienze, di idee e di culture diverse si favorisce la crescita umana e professionale dei nostri giovani e lo sviluppo di una visione del mondo aperta, libera da pregiudizi e tesa al dialogo e al confronto. Il campus internazionale di basket è sicuramente un’occasione stimolante e attrattiva per Lanciano e per l’intero comprensorio» ha affermato il sindaco Filippo Paolini.