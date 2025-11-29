Al via la X edizione del Premio Letterario Rocky Marciano “Storie di Sport” a Ripa Teatina

La Scuola Macondo – l’Officina delle Storie con Elisa Quinto e Sara Caramanico, il Comune di Ripa Teatina guidato dal sindaco Roberto Luciani, e l’Associazione Festival Rocky Marciano Ets presieduta da Gianluca Palladinetti annunciano l'apertura delle iscrizioni per la decima edizione del Premio Letterario Rocky Marciano “Storie di Sport”.

L'iniziativa, ormai un appuntamento fisso nel panorama culturale, si propone di diffondere i valori e i principi dello sport, con particolare attenzione a temi fondamentali come i diritti umani, la salute, la cultura, l'educazione e l'integrazione. È di pochi giorni l'ebook che racchiude alcuni dei racconti della scorsa edizione, sia della sezione "adulti" sia di quella riservata alle scuole. L'ebook si chiama "Pagine di Sport" ed è stato realizzato nell'ambito del progetto "Lo Sport di fare comunità"; è possibile visionarlo sul sito del Festival: https://festivalrockymarciano.com/ .

La manifestazione vanta il patrocinio della Regione Abruzzo e del CONI Abruzzo, ed è realizzata con il contributo di Saquella Caffé.

Modalità di partecipazione e scadenza

Gli aspiranti partecipanti, che abbiano compiuto la maggiore età entro il 1° gennaio 2026, sono invitati a inviare un unico racconto a tematica sportiva, edito o inedito, in lingua italiana, di massimo 7200 caratteri spazi inclusi. Il termine ultimo per l'invio degli elaborati è fissato per le ore 24.00 del 31 marzo 2026. I racconti devono essere inviati in forma anonima all'indirizzo email premioletterariostoriedisport@gmail.com, allegando un file con i dati anagrafici e i recapiti dell'autore.

Premi e riconoscimenti

Il concorso mette in palio premi di prestigio. Il primo classificato riceverà una Targa di Merito e un premio in denaro di 1000 euro. Saranno inoltre assegnate Targhe di Merito al secondo e al terzo classificato.

Questa edizione prevede anche l'assegnazione del Premio “Rocky Mattioli”, riservato al miglior racconto redatto da un autore abruzzese. La Scuola Macondo attribuirà, a sua discrezione, anche due borse di studio per i suoi corsi ai partecipanti ritenuti più meritevoli.

La giuria di esperti è composta da figure di spicco del panorama editoriale e letterario: Francesca Chiappa (Hacca Edizioni), Francesco Coscioni (Neo Edizioni), Valerio Valentini (Readerforblind), Raffaele Riba (editor e scrittore), Lorenza Stroppa (Ediciclo Editore), Roberto Di Pietro (Agente Letterario Edelweiss), Athos Zontini (scrittore e scout) e Paolo Primavera (Edicola Ediciones).

La cerimonia di premiazione si terrà a luglio 2026 a Ripa Teatina, nell'ambito del Festival Rocky Marciano. La presenza dei vincitori è obbligatoria per l'attribuzione del premio.

Per maggiori informazioni e per consultare il regolamento completo, si invitano gli interessati a visitare il sito ufficiale del Premio http://www.premiostoriedisport.it/ .