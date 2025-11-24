Partecipa a Ortona Notizie

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Addio a Matteo Florio, il cordoglio del mondo arbitrale abruzzese

redazione
Sport
Condividi su:
â€œCon profondo dolore, apprendiamo della scomparsa di Matteo Florio, storico dirigente della nostra regione e associato della sezione AIA di Vasto.

Il Presidente Paolucci, a nome di tutto il Comitato e di tutti gli associati abruzzesi, formula le piÃ¹ sentite condoglianze alla famiglia Florio e alla Sezioneâ€œ.

CosÃ¬ una nota del Comitato regionale abruzzese dellâ€™Associazione Italiana Arbitri presieduto da Igor Yuri Paolucci a riguardo della scomparsa di Matteo Florio, arbitro prima e poi guardalineeâ€“assistente arbitrale di calcio di lunga esperienza anche in Serie A (fece parte della terna guidata da Pierluigi Collina in una infuocata sfida Inter-Juventus del 1997 a San Siro, rimasta negli annali per un gol annullato al nerazzurro Ganz).

Florio, 72 anni, si Ã¨ spento allâ€™Ospedale â€˜San Pio da Pietrelcinaâ€™ di Vasto. I funerali saranno celebrati nel pomeriggio di martedÃ¬ 25 novembre a Gissi

Condividi su:

Seguici su Facebook