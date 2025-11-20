Delegazione Chieti LND, interazioni con il tessuto sportivo per la promozione del calcio

La Delegazione provinciale di Chieti della LND-Lega Nazionale Dilettanti sin dall’estate ha avviato una collaborazione con il CONI provinciale e altre Federazioni Sportive.

Primo evento la “Giornata Nazionale dello Sport”, andata in scena – sotto l’egida del CONI Provinciale di Chieti – lungo le vie cittadine di Chieti ha fatto registrare la partecipazione di circa quattrocento atleti e la presenza, per il calcio, della società Chieti Calcio Femminile e delle ragazze del suo settore giovanile. Un’iniziativa a fini dimostrativi, capace di attirare l’attenzione dei numerosi cittadini presenti alla manifestazione.

Seconda iniziativa, la “Notte Bianca dello sport” – ospitata dal Comune di Guardiagrele e a cura del CONI provinciale -, è stata caratterizzata dalla partecipazione dei ragazzi del settore giovanile della società Maiella Rapino.

Terzo appuntamento, la “Notte Gialla dello Sport” a Chieti Scalo, con la partecipazione di circa settecento atleti: a rappresentare il calcio erano presenti una quarantina di tesserati e tesserate del Chieti FC 1922, Chieti Calcio Femminile e del settore giovanile del Città di Chieti. Durante la serata anche la premiazione della società Amatori Casacanditella.

Quarta manifestazione, la “Festa dello Sport G.B. Vico”, a cura del CONI provinciale e dell’omonimo Istituto Scolastico teatino. Circa duecento gli studenti della scuola secondaria che hanno aderito con passione ed entusiasmo a questa bella iniziativa, alla cui organizzazione hanno collaborato anche la Delegazione provinciale teatina della LND e la locale società del Chieti Calcio Femminile.

“Tutte queste attività – afferma il delegato Mario Di Santo – hanno sicuramente garantito una maggiore visibilità all’intero movimento calcistico del territorio, favorendo la promozione della disciplina in ambito giovanile”.

