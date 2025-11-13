Cicloturistica Trabocchi-Maiella, ecco la nuova data

La Cicloturistica Trabocchi-Maiella non ha deluso questâ€™anno: oltre ai percorsi mozzafiato, numerose attivitÃ a corredo hanno reso lâ€™esperienza ancora piÃ¹ speciale, come accaduto lo scorso 28 settembre per la terza edizione dellâ€™appuntamento, andata in scena con successo e per la gioia degli organizzatori dellâ€™Asd Moreno Di Biase.

A Fossacesia Marina, cuore logistico dellâ€™evento, il clima festoso della Cicloturistica Trabocchi-Maiella si Ã¨ rinnovato al Supporter Beach: musica, divertimento e tante iniziative per i piÃ¹ piccoli, grazie allâ€™impegno dellâ€™Associazione Moira Life Experience.

Partecipare a questa manifestazione significa unirsi al piacere di pedalare e di stare insieme, scoprendo le meraviglie del territorio, tra mare, collina e montagna, spesso racchiusi in pochi chilometri con i due percorsi che interessano 15 comuni dellâ€™entroterra frentano e della Val di Sangro.

Ãˆ trascorso poco piÃ¹ di un mese dallo svolgimento della terza edizione, che ha fatto registrare un boom di adesioni (600 iscritti) per un evento che ha assunto i connotati di riferimento nel panorama delle manifestazioni cicloturistiche regionali. Un successo confermato da un percorso da sogno e da numerose attivitÃ a corredo, che insieme hanno reso lâ€™esperienza davvero speciale.

Non resta che dare appuntamento a tutti gli appassionati delle due ruote al 2 maggio del prossimo anno, per una nuova edizione della Cicloturistica Trabocchi-Maiella. Un evento che porterÃ con sÃ© lâ€™ottima esperienza e il forte carico emotivo delle prime tre edizioni e che ha aperto ufficialmente le iscrizioni per il 2026.

Info sul sito Granfondo Trabocchi Maiella