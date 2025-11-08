La ‘Corsa di San Martino’, la grande classica di novembre

Oltre a essere una delle manifestazioni podistiche più partecipate d’Italia, la famosa “Corsa di San Martino” è diventata negli anni anche una notevole forma di promozione del territorio attraverso lo sport.

La manifestazione si disputa ormai da 27 anni nell’area vibratiana di Controguerra (Te) e coinvolge migliaia di podisti da ogni parte d’Italia.

Oltre all’aspetto meramente sportivo, infatti, gli organizzatori propongono da sempre pacchetti sportivi che attraggono l’attenzione di appassionati e turisti.

Non solo podisti, anche semplici camminatori, oltre agli accompagnatori, agli spettatori e perfino ai camperisti di corsa (anche questa, ormai, è una tradizione, tanto che qui si tiene nell’occasione un vero e proprio raduno di camperisti runners).

Si annuncia una grande festa anche quest’anno, con l’intero comprensorio di Controguerra pronto e felice di ospitare questo fiume di persone.

La mattinata di domenica 9 novembre partirà con la gara competitiva di 14.9 km alle ore 9.30. Insieme alla prova agonistica, anche la classica e di enorme successo passeggiata di 5 e 8 km (denominata “Mangialonga”), in cui poter degustare i prodotti tipici della zona, tra vigneti e laghi della vallata.

Uno spettacolo!

Tra i nomi dei top runners, è atteso il vincitore della passata edizione Stefano Massimi (Atletica Vomano), oltre a atleti stranieri quali gli africani Simon Dudi Ekidor tra gli uomini e Mercy Jebichii tra le donne.

I numeri? Gli organizzatori del Gruppo Podistico Avis Val Vibrata ipotizzano di confermare quelli complessivi di tutte le passate edizioni, sempre superiori alle 2mila iscrizioni, per restare al top tra le competizioni abruzzesi.