Coppa Italia di Eccellenza femminile, Virtus Anxanum e Pineto in finale

Con le gare dell’ultimo week-end si è conclusa la fase a gironi della Coppa Italia di Eccellenza femminile.

Sancendo, come da regolamento, la qualificazione delle prime classificate dei due raggruppamenti, chiamate prossimamente a contendersi, nella finale in calendario il 4 marzo 2026, l’ambito trofeo.

Virtus Anxanum e Pineto: questi i nomi delle due finaliste, entrambe già con in tasca primo posto e qualificazione prima ancora del fischio finale delle gare dell’ultimo turno.

Infatti, pur aggiudicandosi a suon di reti (ben tredici) la trasferta sul campo della Pro Tirino, la vice capolista Rapino Maiella ha solo ridotto il gap (da cinque a due) accusato nei confronti delle atlete rossonere.

Quante alle neroverdi di mister Gianni Simonetti, hanno quanto meno chiuso alla grande, andando a segno quattro volte con Daniela D’Amico, tre con Luigia Colasante, due con Alessia Stivaletta e una con Martina Simonetti, Cielo Biscaro e Sara Giuliani.

Gol a grappoli anche nella sfida tra la Bacigalupo Vasto Marina e il Chieti: ad avere la meglio sono state le vastesi, autrici di una secca “manita” firmata, con un gol a testa (più un’autorete) da Giulia Fiore, Gaia Stella, Angelica Di Ninni e Morena Bolognese, mentre tra le neroverdi teatine la rete della bandiera è ascrivibile a Chiara Ranalli.

Chiude invece al terzo posto il Campobasso, impostosi domenica col più classico dei punteggi sul Matrix Torrevecchia, trafitto dagli acuti di Anna Carolina Ciocca e Federica Iannetta.

Quanto poi all’altro raggruppamento, è stato vinto come detto dal Pineto, che ha chiuso a punteggio pieno il suo mini girone, con tre successi in altrettante partite disputate. Nell’ultimo turno registriamo il vittorioso impegno casalingo della Real Montesilvano, impostasi di misura sull’Univaq (a segno con la sola Elena Valente), grazie all’uno-due di Rebecca Di Fazio e Giulia Fusco.

I NUMERI. La Coppa Italia si chiude con venticinque reti all’attivo, facendo registrare, in questo ultimo turno, una media di 6,25 gol a match.

Fonte: LND Abruzzo