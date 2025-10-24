Stage internazionale di arti marziali, 17 nazioni protagoniste

Sono attese circa 800 persone nell’arco delle tre giornate di Stage, praticamente un record per questa edizione che rappresenta il decennale di un evento di arti marziali ormai portato all’eccellenza nazionale da ACSI (Associazione di cultura, sport e tempo libero).

Il Settore Arti Marziali dell’Ente di Promozione Sportiva ACSI, nella persona del Maestro Giancarlo Bagnulo, porta avanti, già da diversi anni, il progetto di sviluppare e far accrescere nel territorio nazionale, tutte le discipline da combattimento e le suddette arti marziali.

Per fare ciò organizza, avvalendosi della collaborazione di tecnici e Maestri ACSI di alto profilo e professionalità, numerosi eventi nazionali e internazionali.

Lo stage internazionale, che avrà luogo a Montesilvano nei giorni 24, 25 e 26 ottobre al Pala – Dean Martin (organizzato in collaborazione con il referente regionale del settore Arti Marziali ACSI Abruzzo sarà, senza dubbio, un grande strumento di inclusione che incoraggerà soprattutto l’incontro di culture diverse nonché una occasione per trasmettere valori di grande rilievo quali la lealtà, il rispetto, l’amicizia, il fair play.

Così come negli anni scorsi, alla manifestazione sportiva parteciperanno circa 700/800 atleti, tecnici e maestri provenienti da tutto il territorio italiano e dai seguenti stati:

– SPAGNA;

– GERMANIA;

– OLANDA;

– INGHILTERRA;

– LETTONIA;

– POLONIA;

– BOSNIA;

– ROMANIA;

– SERBIA;

– NORD MACEDONIA;

– TURCHIA;

– ISRAELE;

– FRANCIA;

– UNGHERIA;

– RUSSIA;

– SVEZIA;

– CINA.

Le discipline che si alterneranno durante i tre giorni sui numerosi tatami montati all’interno del PalaCongressi saranno:

– KARATE;

– AIKIDO;

– JUDO;

– GATKA;

– HAPKIDO;

– TAEKWONDO;

– JU JITSU STILI;

– JU JITSU AGONISTICO;

– JU JITSU DIFESA PERSONALE;

– KARATE KYOKUSHINKAI;

– KATORI SHINTO RYU;

– KICK BOXING;

– KUNG FU (CHANG);

– MUAY THAI;

– MAY BORAN;

– RYU KYU KUNG FU;- SCERMA STORICA;

– LOTTE TRADIZIONALI;

– SHUAI JIAO (o Judo cinese).

Inoltre, dalla Cina, sarà presente il presidente della Word Shuai Jiao Federation, Wang Peng, per supervisionare l’organizzazione e l’impiantistica prevista per i Campionati mondiali di Shuai Jiao, che avranno luogo proprio a Montesilvano nel 2026.

È ormai noto che il legame tra sport, eventi e turismo può essere decisivo, e sicuramente contribuirà in modo significativo alla crescita economica e turistica della città di Montesilvano.



