L'abruzzese Nando D'Agostino conquista l'oro ai Mondiali Virtus Fisdir di atletica leggera in Australia

L’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, si congratula con l’atleta abruzzese Nando D’Agostino, che ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali Virtus FISDIR di atletica leggera, disputati a Brisbane (Australia).

“Il successo di D’Agostino – ha dichiarato Quaglieri – riempie d’orgoglio l’Abruzzo e dimostra quanto l’impegno, la determinazione e la passione possano condurre a traguardi straordinari. È un esempio per tutti, in particolare per i giovani e per chi affronta ogni giorno le proprie sfide con coraggio”.

L’atleta pescarese, che si è imposto nei 1500 di marcia con il tempo di 9’47″98, è allenato da Nicola Piro ed è tesserato con la Polisportiva Tethys di Chieti.

L’assessore ha, inoltre, sottolineato come la Regione continuerà a sostenere lo sport paralimpico, riconoscendone il valore educativo, sociale e inclusivo.