Mondiali Under 18 di beach volley, bronzo per l'abruzzese Marco Di Felice

Risultato di prestigio per la coppia azzurra formata da Marco Di Felice e Riccardo Santomassimo,
A Doha, in Qatar, dove di scena i Mondiali Under 18 di beach volley, gli azzurrini superano 2-0 (21-12, 21-14) BarÄ±ÅŸ G./Polat Kemal Eser e chiudono il torneo iridato sul terzo gradino del podio conquistando una preziosa medaglia di bronzo.
Si tratta della seconda medaglia internazionale per la giovane coppia azzurra, dopo il bronzo conquistato ai Campionati Europei di Corigliano Rossano.
Dalla Fipav Abruzzo, in particolare, rallegramenti e i complimenti espressi a Marco Di Felice, classe 2008, giovane talento abruzzese originario di Rosciano, e a tutto lo staff azzurro per questo straordinario risultato.