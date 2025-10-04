Al via la stagione 2025/2026 del calcio paralimpico e sperimentale in Abruzzo

La Delegazione Abruzzo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) ha annunciato l’avvio ufficiale della stagione sportiva 2025-2026, con numerose squadre ed atleti impegnati in due tornei, all’insegna dell’inclusione e della crescita del movimento paralimpico.

Torneo di 3° livello – Interregionale Abruzzo/Marche

Abruzzo: Lanciano Special, Rurabilandia-Pineto, Accademia Soccer; Marche: Borgo Solestà (Ascoli Piceno), Stella del Mare (San Benedetto del Tronto)

Torneo di 2° livello – Regionale Abruzzo

Tortoreto, Percorsi ODV, Accademia Soccer, Cooperativa Filadelfia

I primi appuntamenti ufficiali saranno dei test-match che si terranno sabato 4 ottobre dalle 10:00 al Campo sportivo “Di Meco” di Lanciano e sabato 11 ottobre dalle 10:00 al Centro sportivo “Vestina – Zampacorta” di Montesilvano, entrambi riservati alle squadre di 3° livello.

Durante la stagione – si evidenzia in una nota della LND Abruzzo – saranno organizzati tanti altri momenti di sport con gare non competitive (Fun and Play – F&PS) al fine di avvicinare altre società e coinvolgere tanti altri atleti.

Il calendario completo delle gare sarà comunicato nei prossimi giorni sul sito della Divisione Calcio Paralimpico Sperimentale.