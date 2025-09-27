Nuovo record mondiale per Ilenia Colanero

Nelle acque di Ventotene, partenza da fuochi di artificio dellâ€™edizione 2025 dei Giochi del Mare, lâ€™evento sportivo organizzato dalla FIPSAS (Federazione Italiana Pesca e AttivitÃ Subacquee) con la collaborazione della Regione Lazio e della Camera di Commercio di Frosinone e Latina.

Câ€™era grande attesa per le performance dei tre campioni paralimpici, Ilenia Colanero, atleta abruzzese originaria di Atessa, classe 1982, Alessandro Cianfoni, di Velletri, primario di Neuroradiologia allâ€™Istituto di Neuroscienze Cliniche della Svizzera Italiana, e il ternano Fabrizio Pagani, tutti medagliati ai recenti World Games di Chengdu, chiamati a battere, nelle rispettive categorie, i primati mondiali paralimpici di apnea profonda.

I tre campioni, nel â€œSuzuki deep challengeâ€œ, non hanno deluso le attese, anzi sono andati oltre, se possibile, i loro stessi limiti. Nonostante pioggia, vento e mare piuttosto agitato, hanno centrato lâ€™obiettivo di andare oltre le soglie mondiali che avevano programmato di superare.

Alessandro Cianfoni, nella specialitÃ dellâ€™assetto costante senza attrezzi (classe FFS4), utilizzando solo le braccia, Ã¨ sceso fino a â€“ 40 m. â€œLe condizioni climatiche â€“ ha dichiarato Alessandro al termine della prova â€“ non erano delle migliori, ma questo ci ha dato forza ancora maggiore per arrivare a centrare lâ€™obiettivo. A volte bisogna saper valicare gli imprevisti e credo che la soddisfazione sia ancora piÃ¹ grandeâ€œ.

Ilenia Colanero, specialitÃ free immersion (classe FFS3), non Ã¨ certo nuova a grandi imprese, ma stavolta sembra ancora piÃ¹ soddisfatta di aver raggiunto quota â€“ 20 m. â€œDal non saper nuotare al record del mondo â€“ ha raccontato Ilenia â€“ credo sia qualcosa di bellissimo, da godersi fino in fondo. Nella discesa ho avuto difficoltÃ intorno ai â€“ 18/19 m., ma sono rimasta tranquilla, ho sentito che lâ€™obiettivo era vicino e ho tenuto duro. Adesso, dopo una stagione per me straordinaria, Ã¨ il momento di staccare la spina, di pensare a divertirmi, ma durerÃ poco, poi tornerÃ² ad allenarmi per altre conquiste sportiveâ€œ.

Fabrizio Pagani, specialitÃ assetto costante con attrezzi (classe FFS3), puÃ² essere considerato lâ€™antesignano dellâ€™apnea paralimpica. Oggi Ã¨ sceso fino a â€“ 30 m., ma il suo pensiero va oltre al record, pur straordinario, centrato. â€œIo mi auguro che le nostre imprese facciano proselitismo, che i giovani con disabilitÃ si avvicinino allâ€™apnea, che puÃ² dare loro grandissime soddisfazioni come le ha date a me. Sono orgoglioso di portare sul petto le insegne della FIPSAS, che mi ha sempre sostenuto sin dal primo giorno di attivitÃ â€œ. A rappresentare la Federazione Italiana Pesca Sportiva e AttivitÃ Subacquee una raggiante Barbara Durante, Segretario Generale della Federazione, che ha espresso, anche a nome del Presidente, Prof. Ugo Claudio Matteoli, tutto lâ€™orgoglio per i risultati centrati dagli atleti azzurri:

â€œQuesti ragazzi sono davvero speciali. I loro sacrifici, il loro impegno valgono doppio, in quanto non sono professionisti e devono conciliare lo sport con il lavoro e gli impegni familiari. La passione che li muove Ã¨ anche la nostra; dunque cerchiamo di fare il massimo per metterli nelle condizioni migliori per ottenere risultati di questo tipo. Eâ€™ davvero una grande giornata per tutto il nostro movimentoâ€œ, si legge in una nota del Comitato Italiano Paralimpico.

Fonte e foto: Comitato Italiano Paralimpico



