Pedalando insieme nel ricordo di Lorenzo Erasmo

A Città Sant’Angelo si rinnova l’evento Lory Day, la quinta edizione della cicloturistica in mountain bike dedicata alla memoria di Lorenzo Erasmo, scomparso prematuramente.

L’iniziativa, organizzata dal Team Morgia Bike in collaborazione con il CSI – Centro Sportivo Italiano – Comitato di Pescara in data domenica 28 settembre, si conferma come un momento autentico di festa, ricordo e aggregazione sociale.

Il percorso, lungo circa 40 chilometri con un dislivello complessivo di 700 metri, si snoda attraverso le colline intorno a Città Sant’Angelo, toccando paesaggi suggestivi su percorsi misti tra asfalto, sterrati e carrarecce, con alcuni tratti fuoristrada abbastanza tecnici. La partenza e l’arrivo sono previsti presso il parco comunale di San Martino Basso, luogo simbolo del ricordo di Lorenzo, facilmente individuabile anche tramite Google Maps grazie al murales a lui dedicato.

Da qui i partecipanti si sposteranno tra le strade sterrate della campagna circostante, attraversando Piano della Cona fino a raggiungere Contrada Sant’Agnese, dove sorge lo stabilimento Barberini Luxottica in cui Lorenzo lavorava. Questo luogo diventa una tappa centrale dell’evento, non solo per il posizionamento del ristoro, ma soprattutto per il valore simbolico che rappresenta per chi gli è stato vicino.

Da qui si proseguirà in direzione di Villa Cipressi e Colle di Sale, per poi entrare nel centro storico di Città Sant’Angelo, attraversarlo e risalire verso Madonna della Pace e la parte alta di San Martino, fino al ritorno all’outlet cittadino e quindi al punto di partenza, chiudendo così l’anello.

Il percorso è prevalentemente adatto a mountain bike, sia muscolari che a pedalata assistita.

Le iscrizioni si aprono alle ore 8:30 del mattino presso il parco di San Martino Basso, con la partenza prevista per le 9:30. Il costo è di 5 euro per i tesserati, 10 euro per i non tesserati, comprendente la tessera giornaliera con copertura assicurativa. L’iscrizione include i ristori previsti lungo il percorso e il rinfresco finale.

Danilo Erasmo, membro del Team Morgia Bike e padre di Lorenzo: “Ringrazio il CSI Pescara nella persona di Dario Di Lullo, Roberto Morgia presidente del Team Morgia Bike e l’amministrazione comunale di Città Sant’Angelo per metterci a disposizione la struttura del Parco e il rilascio dei permessi. Al termine della pedalata, tutti i partecipanti sono invitati a fermarsi per un momento conviviale all’insegna della semplicità e dell’amicizia, con porchetta, birra e musica. Ci saranno anche delle premiazioni simboliche, nel solco della tradizione e sempre in chiave festosa che da cinque anni caratterizza questa giornata”.