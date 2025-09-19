Corsa, uva e iscrizione gratuita per gli atleti fuori regione: tutto pronto per la XIII Gara Podistica Città di Canosa Sannita

Anche quest’anno non mancherà l’appuntamento con la Gara Podistica Città di Canosa Sannita, proposta in leggero anticipo rispetto alle ultime edizioni con la nuova collocazione di domenica 21 settembre.

Quella di Canosa Sannita è una gara a livello regionale entrata a buon diritto nel novero di quelle più importanti per i circuiti Corrilabruzzo UISP e Corrilabruzzo (Corri e Cammina Con noi).

Tutto questo è reso possibile sotto la spinta del comitato organizzatore Asd Progetto Running che porta avanti con entusiasmo i preparativi per garantire il successo della tredicesima edizione.

Per tutti ritrovo in via Garibaldi alle 16:30. La gara clou è quella competitiva su un percorso cittadino di 3,2 chilometri da ripetere tre volte (partenza alle 18:00) e uno soltanto per la passeggiata non agonistica (partenza dopo la competitiva). Alle 17:00 il via per le gare riservate ai bambini e ai ragazzi di differente età e distanze: (100 metri per 0-5 anni, 700 metri per 6-9 anni, 1000 metri per 12-13 anni e 2000 metri per 15-16 anni).

“Abbiamo anticipato la data di un mese non solo per evitare le concomitanze di ottobre – spiega Franco Giurastante, presidente dell’Asd Progetto Running – ma per offrire a partecipanti e accompagnatori l’opportunità di vivere il territorio in pieno periodo di vendemmia e gustare l’uva, prodotto tipico delle nostre zone. A parte il cambiamento di data e lo svolgimento in versione pomeridiana, il cliché organizzativo è confermato come gli anni passati. Iniziamo con le gare dei bambini, seguite da quelle degli adulti. Da sottolineare l’iscrizione gratuita alla competitiva per gli atleti fuori regione. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Canosa Sannita per il patrocinio, insieme agli sponsor Pasta La Molisana, Cantina Tollo, Todis, Rabottini Cicli Sport, Oltremedica, Collefrisio, Piattelli Trasporti, Di Prinzio ferro battuto e Quadrifoglio”.

Per le iscrizioni, entro le 12:00 di sabato 20 settembre, il riferimento è il sito TimingRun con la quota di 8 euro per la competitiva e la passeggiata, 4 euro per le gare giovanili, pacco gara e ricco ristoro finale.