Manuel Alfieri Campione d'Italia di beach volley, orgoglio abruzzese

Cuore, sabbia e Abruzzo: Manuel Alfieri – insieme ad Alex Ranghieri – si è laureato Campione d’Italia nel torneo italiano Assoluto 2025, firmando il tricolore nella finale di Bellaria Igea Marina (2–0 su Sacripanti/Titta: 21–19, 21–15).

Orgoglio abruzzese

Manuel Alfieri, pescarese cresciuto nella “4 Vele Beach Volley Academy”, è l’esempio di come talento e sacrificio portino lontano.

• ⁠2013: titolo italiano U18 con Paolo De Silvestre.

• ⁠Dal volley indoor al beach a tempo pieno, sempre con base a Pescara.

• ⁠2025 da sogno: Coppa Italia a Montesilvano, vittorie a Caorle e Vasto, fino al tricolore con Ranghieri.

Il movimento che cresce

La coppia Alfieri/Ranghieri è protagonista anche nel Beach Pro Tour internazionale: l’Abruzzo sale sulle mappe del beach mondiale con risultati e visibilità.

Messaggio del presidente regionale Mattia Di Gregorio

“Il tricolore di Manuel è il successo di un movimento che lavora, sogna e investe sul territorio. Complimenti a Manuel e ad Alex: esempio per i nostri giovani e simbolo di un Abruzzo che sa competere ai massimi livelli.”

Fonte e foto: Fipav Abruzzo