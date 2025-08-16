Corrilabruzzo UISP, tutto pronto per la Scarpinata Farese

La Scarpinata Farese si appresta a diventare nuovamente lâ€™appuntamento sportivo dellâ€™estate, esattamente come avviene ogni anno subito dopo Ferragosto. Questâ€™evento, che si tiene a Fara San Martino per la 45^ volta, rappresenta una tradizione consolidata che richiama ogni anno un folto pubblico di adulti, bambini e accompagnatori. La manifestazione del Corrilabruzzo UISP Ã¨ organizzata dal Gruppo Podistico La Sorgente con il patrocinio del Comune e questâ€™anno celebrerÃ il 12Â° Memorial Angela Paci e il 9Â° Memorial Costantino Cipollone.

Questo il clichÃ© per domenica 17 agosto: alle 16:00 con il ritrovo presso la Villa Comunale, punto di partenza e arrivo della manifestazione. La gara competitiva di 8 chilometri e la passeggiata non competitiva di 4 chilometri partiranno alle 18:15, mentre le gare giovanili dedicate ai piÃ¹ piccoli sono previste per le 17:30.

Tutti i partecipanti riceveranno un ricco pacco gara con 3 kg di pasta De Cecco e un buono per gustare un piatto di pasta alla Sagra della Pasta De Cecco, che si tiene parallelamente alla Scarpinata, coinvolgendo lâ€™intero paese in unâ€™atmosfera di festa e sport. Lâ€™evento Ã¨ quindi un perfetto connubio tra attivitÃ sportiva e tradizione culinaria locale.