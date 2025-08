'Notturna di Fossacesia', di corsa nel ricordo di Antonio Bucci

Si lavora intensamente per il 5° Bucci Runner Memorial – Notturna di Fossacesia, che si svolgerà martedì 5 agosto a Fossacesia.

L’Atletica Fossacesia, in collaborazione con l’Asd I Lupi d’Abruzzo, è impegnata a garantire un evento di grande successo e partecipazione, con un programma ricco e variegato.

Il programma prevede il ritrovo alle 17:00 in Piazza Fantini, seguito da una visita al cimitero alle 17:30 per commemorare il ricordo di Antonio Bucci. Alle 18:00 avrà inizio la gara per i ragazzi, suddivisi in diverse categorie, con premi per tutti i partecipanti.

La quota di iscrizione per la gara ragazzi è di 4 euro. La gara competitiva di 10 km avrà inizio alle 20:30 ed è apprezzata dai podisti per il suo minimo dislivello e per il passaggio all’Abbazia di San Giovanni in Venere.

La quota di iscrizione è di 10 euro e include la medaglia commemorativa e prodotti tipici della Val di Sangro e del territorio frentano.

La camminata non competitiva partirà anch’essa alle 20:30 (costo 5 euro). Verranno premiati i primi 3 assoluti maschili e femminili, i primi 5 di categoria, i gruppi più numerosi e i primi 5 delle categorie giovanili con coppe.