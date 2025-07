Asd Villa 2015, nuovo stemma e nuovo nome in memoria di Lorenzo Giangiacomo

L'Asd Villa 2015 cambia abito e presenta ufficialmente il suo nuovo nome ed il suo nuovo stemma, un'iniziativa profondamente radicata nella memoria e nell'affetto per Lorenzo Giangiacomo, giovane concittadino scomparso prematuramente. L'evento, che rappresenta un momento significativo non solo per il mondo sportivo locale ma per l'intera comunità di Francavilla al Mare, si terrà oggi alle ore 19 presso l'Auditorium Sirena.

Saranno presenti diverse figure istituzionali e sportive di rilievo per celebrare questa iniziativa. Tra gli illustri partecipanti ci saranno la sindaca di Francavilla al Mare, Luisa Russo, il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta della Regione Abruzzo, Daniele D'Amario, il Presidente del Pescara Calcio, Daniele Sebastiani, e il Presidente della FIGC LND Abruzzo, Ezio Memmo.

"Partecipare alla presentazione del nuovo nome e stemma dell'ASD Villa 2015 è per me un momento di profonda emozione - ha dichiarato la sindaca Russo - Questa iniziativa va oltre il calcio: è un gesto autentico di memoria, affetto e speranza. Il progetto nasce dal desiderio sincero di onorare Lorenzo Giangiacomo, un ragazzo che ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità".

Lorenzo Giangiacomo viene ricordato come un giovane solare, generoso e portatore di valori veri e profondi. La sua scomparsa ha colpito duramente l'intera comunità, ma il suo spirito e i suoi insegnamenti continueranno a vivere attraverso questo nuovo percorso sportivo e umano intrapreso dall'ASD Villa 2015.

“Francavilla al Mare è una città che sa ricordare e trasformare il dolore in energia positiva, in progetti che uniscono le persone e rafforzano il senso di comunità - ha aggiunto Russo - Ringrazio l'ASD Villa 2015 per questa scelta coraggiosa e bellissima: ricordare Lorenzo vuol dire anche costruire qualcosa che parli ai giovani, che promuova il rispetto, la lealtà e la passione”.

L'evento di presentazione sarà un'occasione per celebrare la vita e i valori di Lorenzo e per ribadire l'impegno dell'ASD Villa 2015 nel promuovere uno sport che sia veicolo di crescita personale e coesione sociale, ispirandosi ai principi di lealtà, rispetto e passione. L'evento gode del patrocinio di Francavilla al Mare.