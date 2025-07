Beach volley, tappa Gold tricolore in Abruzzo: s'impongono Ranghieri/Alfieri e They/Breidenbach

Si è chiusa con emozioni e colpi di scena la giornata conclusiva della tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley, andato in scena sulla sabbia di Montesilvano.

Di seguito i risultat finali.

MASCHILE

Ranghieri/Alfieri – Spadoni/Luisetto 2-0 (21-15, 21-14)

Partita dominata da Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, sempre in controllo in entrambi i set. Un muro spettacolare di Ranghieri ha chiuso il primo parziale, e nel secondo la coppia non ha lasciato scampo agli avversari.

FEMMINILE

They/Breidenbach – Gradini/Frasca 2-1 (18-21, 21-15, 15-8)

Un match combattutissimo e pieno di colpi di scena! Dopo aver perso il primo set, Chiara They e Sara Breidenbach hanno reagito con determinazione, conquistando secondo set e tie-break. Una strepitosa Breidenbach, protagonista nel finale, regala la vittoria con una difesa da applausi e l’assist decisivo.

Podi finali

Maschile

Ranghieri/Alfieri

Spadoni/Luisetto

Martino/Podestà

Femminile

They/Breidenbach

Gradini/Frasca

Rottoli/Shpuza

Fonte e foto: Fipav Abruzzo