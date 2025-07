Calcio: Vivarini, "Orgoglioso di essere a Pescara". Presentato il nuovo tecnico

Prime parole ufficiali questa sera, all'Ekk hotel di Città Sant'Angelo, di Vincenzo Vivarini da nuovo tecnico del Pescara. Affiancato dal presidente Daniele Sebastiani, l'allenatore non ha nascosto un pizzico di emozione: "Sono rimasto molto contento quando ho saputo dell'interessamento del Pescara che per me non è solo una squadra, ma molto di più. Sono orgoglioso di essere stato chiamato dal Pescara che ha storia e blasone. Una squadra che ha reso orgogliosa una regione intera. Per me è un impegno di grande responsabilità e sono convinto che con l'aiuto di tutti potremo fare bene".

"Sono partito da Pescara - ha detto in conferenza stampa - prima come giocatore che come allenatore. Ho fatto tanta strada e spero di poter mettere il mio bagaglio a disposizione della squadra. Il modulo? Il Pescara ha fatto grandi cose creando un gruppo e uno spirito. Dello scorso anno c'è tanto da portare in questa stagione. Bisogna ripartire con lo spirito dello scorso anno, sapendo che la B è un campionato più duro e difficile della C".

Il presidente Daniele Sebastiani ha aggiunto: "Ci auguriamo che Vivarini possa iniziare un lungo cammino con la nostra squadra. Parliamo di un allenatore bravo e che credo sia molto contento di essere oggi alla guida della squadra della sua casa".

"Vivarini è stata per noi l'unica alternativa dopo Baldini - ha concluso il direttore sportivo Pasquale Foggia - Sappiamo che ha grandi stimoli e siamo convinti che sia la scelta giusta".