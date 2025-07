Igor Yuri Paolucci alla guida degli arbitri abruzzesi

Come ratificato dal Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, sarà Igor Yuri Paolucci, della Sezione AIA di Lanciano, il successore di Giuseppe De Santis alla guida dei fischietti abruzzesi di calcio.

Al nuovo presidente dell’AIA Abruzzo vanno i migliori auguri di buon lavoro dal Comitato LND Abruzzo e da tutto il movimento calcistico regionale – si legge in una nota della stessa LND Abruzzo -, nella convinzione che, sul solco del consueto spirito di massima collaborazione tra tutte le componenti, anche questa gestione arbitrale sarà in grado di segnare nuove tappe nel percorso di crescita comune”.

“Conosco Igor da molti anni – commenta Concezio Memmo, presidente LND Abruzzo – e sono certo che le sue doti umane e tecniche rappresenteranno una risorsa preziosa per il calcio abruzzese. Gli auguro buon lavoro e sono fiducioso che, insieme alla nuova governance dell’AIA Abruzzo, riusciremo a collaborare in modo efficace per il bene del nostro sport”.