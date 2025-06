Progetto kart "Guido anch'io" per disabili, Jarno Trulli testimonial

Appuntamento sabato 28 giugno al piazzale interno del Porto Turistico Marina di Pescara per l’evento sportivo dal titolo: “Guido anch’io”, riservato a persone con disabilità, che potranno provare l’emozione di mettersi al volante di kart appositamente dotati di adattamenti tecnici. L’evento è organizzato dall’Automobile Club di Pescara, in collaborazione con ACI Sport e la FISAPS – Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali.

Tutti possono provare l’ebbrezza di ‘scendere in pista’ e vivere una giornata da protagonista, la partecipazione è libera e gratuita, l’evento è riservato a persone con qualsiasi disabilità, età e genere, che potranno guidare un kart su un percorso allestito appositamente e in totale sicurezza. Se da una parte il divertimento è assicurato, dall’altra potrebbe nascere una vera e propria passione per questa disciplina del motorismo sportivo. Questa particolare ed unica esperienza è resa possibile grazie agli Istruttori federali che affiancano la persona con disabilità nei kart biposto dotati delle apposite attrezzature di sicurezza.

“Guido anch’io” si svolgerà dalle 9 alle 13,30 di sabato, ma non è escluso che possa avere una seconda sessione anche nel pomeriggio, (dalle 14 alle 15), per continuare a ‘regalare emozioni’. L’allestimento del percorso, invece, con tutte le indispensabili protezioni e barriere di sicurezza, sarà effettuato il venerdì precedente.

Due i gazebo presenti sul piazzale: uno dedicato all’accoglienza e alla registrazione dei visitatori, l’altro attrezzato con una piccola gru di supporto ed aiuto per l’accesso delle persone con disabilità ai kart.

“Questo progetto è nato dal forte e costante desiderio, incardinato nella nostra stessa mission, di unire la “funzione pubblica” ad una “sociale”, rendendo “accessibile e per tutti” anche lo sport automobilistico – ha dichiarato l’avv. Giampiero Sartorelli, presidente dell’Automobile Club di Pescara – il nostro impegno, infatti, è finalizzato al reale abbattimento delle barriere, anche in quei mondi apparentemente inaccessibili, alle persone con disabilità. Grazie alle nuove tecnologie del settore automotive, poi, spesso siamo in grado di consentire a tutti la pratica di sport legati al mondo dei motori. Iniziative come queste non solo consentono a molti di coronare un sogno, ma mi auguro, anche, che da questo progetto possano emergere anche futuri piloti con disabilità in grado di competere nelle più importanti manifestazioni del Motorsport.

La partecipazione è aperta a tutti, in virtù della “valenza sociale” dell’iniziativa, il leitmotiv che ha ispirato questa idea nata principalmente in favore dell’inclusione, integrazione, equità e pari opportunità delle persone con disabilità.

Alla conferenza stampa di presentazione, oltre a Giampiero Sartorelli, hanno partecipato: Barbara Falcinelli, direttore Automobile Club Pescara, Giulio Valentini, pilota e Istruttore FISAPS e Claudio Puppo, presidente ANGLAT – Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti. Testimonial d'eccezione, il pilota pescarese Jarno Trulli. Protagonista della Formula 1, categoria nella quale ha corso dal 1997 al 2011, ha conquistato una vittoria e quattro pole position. È anche uno dei kartisti più rappresentativi di questo sport. Negli anni ‘90 ha fatto la storia del karting vincendo davvero tanto: un Mondiale in Formula K nel 1991, nel 1994 nella categoria con il cambio (allora Formula C), più un numero imprecisato di gare di altissimo livello: Coppe del Mondo, GP di Hong Kong, Campionati Italiani etc.