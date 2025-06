Gran Galà del Calcio Abruzzese, premiati i protagonisti della stagione

Emozioni, applausi e riconoscimenti: il Gran Galà del Calcio Abruzzese ha chiuso, al Pala “Dean Martin” di Montesilvano, la stagione sportiva 2024/2025 con una serata ricca di volti, storie e risultati da celebrare.

Organizzato dalla LND Abruzzo, l’evento ha visto alternarsi sul palco dirigenti, atleti, allenatori, arbitri e società protagonisti dell’annata calcistica regionale, in una cornice di musica e spettacolo grazie agli interventi comici di Uccio De Santis, all’esibizione del Coro della Scuola secondaria “Mazzini–Capograssi” di Sulmona e all’intensa esecuzione musicale della violinista Sara Razzani.

Tra i momenti più significativi della serata, la consegna dei Premi Pierluigi Di Berardino, storico dirigente del Comitato regionale, dedicati a personalità abruzzesi che si sono distinte a livello nazionale. Federica Di Criscio, protagonista della storica promozione in Serie A del Genoa Women, è stata premiata come miglior calciatrice abruzzese. Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, ha ricevuto il riconoscimento come miglior allenatore abruzzese, ringraziando con un videomessaggio. Elio Di Toro, direttore sportivo dell’Audace Cerignola, è stato nominato miglior dirigente per il percorso che ha portato la squadra fino ai playoff di Serie C. Daniele Sebastiani, presidente del Pescara Calcio, ha ricevuto il premio come miglior presidente, elogiando il lavoro del suo staff e guardando con fiducia alla prossima stagione in Serie B.

Due Premi Speciali Di Berardino sono stati inoltre assegnati a Umberto Calcagno e Daniele Ortolano, riconfermati rispettivamente vicepresidente vicario e vicepresidente della FIGC. Calcagno, già capitano del Giulianova Calcio, e Ortolano rappresentano due figure di spicco del radicamento abruzzese ai vertici del calcio nazionale.

A sottolineare la portata inclusiva della serata, anche la Nazionale Italiana Femminile di Futsal per sordi – attualmente impegnata nel World Deaf Futsal Championship 2025 proprio a Montesilvano – che ha ricevuto un riconoscimento speciale, ritirato dalla capitana Chiara Santini.

“Esattamente 290 giorni fa, su questo stesso palco, abbiamo dato inizio al nuovo quadriennio del nostro Consiglio Direttivo e alla stagione sportiva che oggi si conclude – ha dichiarato il presidente LND Abruzzo, Concezio Memmo –. Tornarci per il Gran Galà è un cerchio che si chiude nel segno della passione e della partecipazione. Questa serata è molto più di una cerimonia: è una festa dell’intero movimento, un omaggio a chi ha trasformato l’amore per il calcio in impegno quotidiano, sacrificio e, spesso, in vittoria. Ma è anche il momento per riconoscere il valore di chi ha lottato con coraggio, anche senza arrivare sul podio, e di chi ha dato esempio di lealtà, sportività e rispetto. Il calcio, come l’amore, è un generatore di emozioni: gioia, passione, energia – ha continuato. – Ma è soprattutto uno strumento di pace, un linguaggio universale che unisce, insegna solidarietà e costruisce comunità. Oggi più che mai, abbiamo bisogno di ricordare questi valori: lo sport ci dimostra ogni giorno che competizione e cooperazione possono convivere. E questa serata, che dedichiamo al nostro meraviglioso calcio abruzzese, ne è la prova più bella”.

Il presidente della LND Giancarlo Abete ha sottolineato l’importanza della guida societaria nel calcio di oggi: “È fondamentale avere figure dirigenziali all’altezza delle sfide attuali: oggi la gestione di una società calcistica è sempre più complessa, a tutti i livelli. La riforma dell’ordinamento sportivo ha introdotto nuove incombenze e, di fatto, ha avvicinato alcuni aspetti tra professionismo e dilettantismo, pur mantenendo le differenze che tutti conosciamo. Per questo, la qualità della dirigenza è un elemento essenziale, così come la capacità di mantenere in equilibrio la sostenibilità finanziaria”.

Di seguito, i premiati di tutte le categorie

Premi Pierluigi Di Berardino

· Miglior calciatrice abruzzese: Federica Di Criscio (Genoa Women)

· Miglior allenatore abruzzese: Marco Giampaolo (Lecce Calcio)

· Miglior dirigente: Elio Di Toro (Audace Cerignola)

· Miglior presidente: Daniele Sebastiani (Pescara Calcio)

· Premio Speciale Di Berardino: Umberto Calcagno (vicepresidente vicario FIGC), Daniele Ortolano (vicepresidente FIGC)

Eccellenza Maschile

· Giulianova Calcio 1924

Playoff Eccellenza Maschile

· Castelnuovo Vomano

Eccellenza Femminile

Delfino Pescara 1936

Calcio a 5 Serie C1

Sport Center Celano C5

Coppa Italia Nazionale Calcio a 5 Serie C1

Superaequum Popoli Terme

Calcio a 5 Femminile

Sivel Legend C5

Calcio a 5 Serie C2

· Calcetto Avezzano

· Migliani Sport

· Gioventù Biancorossa

Calcio a 5 Serie D

· Academy Celano

· Futsal Giulianova

· Atessa Calcio

· Menino Futsal

Promozione

· Fucense Trasacco

· Bacigalupo Vasto Marina

· Santegidiese 1948

· Pianella 2012

Prima Categoria

· Ortigia

· Roccaspinalveti

· Rosciano Calcio

· Varano Calcio

· Football Club Nereto 1914

Seconda Categoria

· Marruci

· Unione Sportiva Gissi

· Ripa Teatina

· Campli Calcio

· Bellante 1958

· Civitella Roveto

Terza Categoria

· Velino Sporting Club

· Coppito Calcio

· Amatori Casacanditella

· Virtus Paglieta 2024

· Miglianico Calcio

· Collecorvino

· Atletico Cugnoli 2024

· Ancarano Calcio

· Virtus Roseto

· Polisportiva Pinetum 2023

Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale Livello I – III

· Percorsi ODV Livello 1

· Lanciano Special Livello 3

Premio alla Federazione Italiana Sport Sordi

Nazionale femminile di Futsal sordi, premiata la capitana Chiara Santini

Premio speciale solidarietà

Stefano Riggi, regista della serie di corti “Sopra la Barriera”, prodotto da Bonfire per LND

Premio E-Sport E-Eccellenza

· Bacigalupo Vasto Marina

Premio Torneo delle Regioni Calcio a 11

· Capitano Giuseppe Iaconisi

Premio vincente nazionale under 15 calcio a 5

· Cantera Adriatica FC

Premio Miglior Arbitro

· Calcio a 11, Alessio Paolini (sezione di Chieti)

· Calcio a 5: Luca Lammanda (sezione di Vasto)

Premio Miglior Allenatore

· Eccellenza: Francesco Del Zotti (Castelnuovo Vomano)

· Eccellenza Femminile: Lorenzo Lannutti (Virtus Anxanum)

· Calcio a 5 Serie C1: Fabio Cimini (Superaequum Popoli Terme)

· Calcio a 5 femminile: Mauro Proiettti (Sivel Legend C5)

Premio Miglior Calciatore

· Eccellenza Maschile: Michele Cesario (Giulianova Calcio 1924)

· Eccellenza Femminile: Alessia Stivaletta (Bucchianico Calcio)

· Calcio a 5 Serie C1: Andrei Bordignon (SGT Sport C5)

· Calcio a 5 Femminile: Giorgia Verzulli (Mediolanum Martinsicuro)