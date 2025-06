'Ciliegie in Corsa' a Giuliano Teatino: debutto ok nel circuito Corrilabruzzo Uisp

A Giuliano Teatino, la prima edizione dell'evento podistico "Ciliegie in Corsa" si è rivelata un successo curato nei minimi dettagli, entrando di diritto nel prestigioso circuito Corrilabruzzo Uisp.

Tra gli artefici principali dell’organizzazione il sodalizio Ortona for Runners e la Pro Loco di Giuliano Teatino che si sono dedicati non solo agli aspetti tecnici ma anche all’ospitalità e all’accoglienza degli atleti e degli accompagnatori giunti da varie parti della regione e dal vicino Molise.

Un impegno condiviso dall'amministrazione comunale, con la presenza attiva del sindaco Nicola Andreacola e del vice Alfonso Cavuto che hanno testimoniato il proprio sostegno a questo inedito appuntamento podistico.

Una bella cornice di pubblico, presente contemporaneamente per la 38esima Sagra delle Ciliegie, ha applaudito i vari protagonisti dagli adulti (oltre 200 tra competitiva di 9 chilometri e non competitiva di 4,5 chilometri) ai più piccoli (una trentina fino agli under 16).

La gara competitiva di 9 chilometri ha premiato lo spunto vincente di Sergio Serraiocco della Nuova Atletica Montesilvano col tempo di 33’50” facendo due secondi meglio di Giacomo Canale della Tri World Chieti. A completare il podio Mario Capuani dell’Atletica Venafro.

Al femminile, trionfo in scioltezza per Sara Di Prinzio della Runners Chieti, prima in 40’06”. Dietro di lei Simona Sciascia dell’Atletica Val Tavo al secondo posto e poi Gloria Ciccotelli della Progetto Running in terza.

Col maggior numero di atleti iscritti premiate le società Progetto Running (29), Atletica Rapino (19), Asd Vini Fantini (17), Atletica Val Tavo (14), Runners Chieti (10), Ortona for Runners (5), Podisti Frentani (5), Tri World Chieti (4), Tribù Frentana (4), Bersaglieri di Corsa (3).

Risultati completi su Timingrun a questo link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=559