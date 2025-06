'Ciliegie in Corsa': alle porte la prima edizione della gara podistica a Giuliano Teatino

Le ciliegie sono il filo conduttore di un inedito evento podistico a Giuliano Teatino in programma domenica 8 giugno.

Apprezzate per la loro freschezza e genuinità, attorno a questo frutto simbolo del territorio, la Pro Loco di Giuliano Teatino e l’Ortona For Runners hanno preso spunto per mettere in scena la prima edizione di Ciliegie in Corsa, un appuntamento che unisce sport, festa e tradizione enogastronomica locale, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Una gara omologata UISP, inserita nell’omonimo circuito Corrilabruzzo, che si svolge in occasione della 38^ Sagra delle Ciliegie, unendo sport e tradizione enogastronomica locale.

Il ritrovo è previsto in Piazza Don Ferdinando Cocco alle 16:00 con iscrizioni e attività dedicate ai bambini e ragazzi, che parteciperanno a gare non competitive e passeggiate.

Dalle 17:15 spazio alle gare giovanili under 16 con percorsi differenziati per ogni fascia d’età: dai 100 metri per i più piccoli fino ai 1.500 metri per i più grandi. Saranno premiati i primi tre di ogni categoria maschile e femminile, con medaglia anche per tutti fuori classifica.

Alle 18:00 lo start della gara competitiva di 9 chilometri su un unico giro collinare che attraversa uliveti, ciliegi e vigneti. Prevista anche una non competitiva di 4,5 chilometri e una passeggiata aperta a tutti, con ristoro lungo il percorso.

Particolare attenzione è stata data al pacco gara fino ai primi 250 iscritti con prodotti locali di qualità.

Le premiazioni interessano i primi tre assoluti maschili e femminili, i primi tre di ogni categoria e le prime cinque società più numerose.

Le iscrizioni si possono effettuare direttamente sul posto anche fino a un’ora prima della partenza. Le quote sono: 8 euro per la competitiva, 3 euro per le gare giovanili, 5 euro per non competitiva e passeggiata.