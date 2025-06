Tutto pronto per la '6/8 Ore CittÃ  di Teate'

A Chieti, nella giornata di domenica 8 giugno, si corre pensando ai chilometri in relazione con il tempo. Torna per la quarta edizione la singolare gara podistica 6/8 Ore Città di Teate, che trasformerà l’elegante cornice della Villa Comunale in un palcoscenico sportivo coinvolgente per gli appassionati di ultramaratone su strada, in un contesto urbano che unisce promozione territoriale e sport.

Una manifestazione che cresce ogni anno ed assume un valore speciale per Chieti, insignita del prestigioso titolo di Città Europea dello Sport 2025.

Inserita nel 23° Grand Prix IUTA, nel 12° Criterium Fascia Centro e nel 2° Circuito Ultra Abruzzo, la gara è organizzata dal sodalizio Marathon Club Manoppello Sogeda con il supporto dell’amministrazione comunale di Chieti e dell’Avis locale.

Si corre su un circuito cittadino di circa 1 chilometro (l’intera villa comunale, via Guido Costanzi e piazza Mazzini) scegliendo tra 6 o 8 ore di gara. Solamente la 6 ore vale anche come campionato regionale UISP.

Le partenze sono programmate alle 8:00 (8 ore) e alle 10:00 (6 ore) con arrivo promiscuo fissato allo scoccare delle 16:00. Ritrovo un’ora prima di ogni partenza alla Villa Comunale in piazza Mazzini. Premi per i primi 3 assoluti e di categoria in entrambe le gare.