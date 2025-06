Playoff serie C, Pescara-Ternana Ã¨ giÃ  sold out

Come previsto è già sold out il match Pescara-Ternana, gara di ritorno della finalissima play off di serie C. I quasi 20mila tagliandi sono stati polverizzati in poche ore dai tifosi pescaresi. Nelle prossime ore la società biancazzurra potrebbe mettere in vendita ulteriori tagliandi, se previsto, dopo il riaggiornamento del sistema telematico di vendita. Intanto in città fioccano le richieste per l'installazione in città di maxi schermi.

A sollecitarli in queste ore il presidente della Confcommercio di Pescara Riccardo Padovano e i Giovani Democratici, che hanno chiesto pubblicamente che il Comune di Pescara si attivi per allestire almeno un maxischermo, in un'area ritenuta idonea, per consentire a tutte e tutti i pescaresi che non hanno avuto modo di acquistare il biglietto di poter vedere collettivamente la finale di ritorno dei playoff.

Chiesto anche che il Comune si impegni con la società del trasporto Tua per predisporre un servizio di navette gratuite per poter raggiungere sia lo Stadio Adriatico che l'evento con maxischermo e fare ritorno a casa. Da Palazzo di Città al momento però non è stata confermata alcuna iniziativa ufficiale.