Pescara in finale play off per la Serie B: sfida alla Ternana

Definito quello che sarà l’ultimo atto del Campionato di Serie C per la promozione in Serie B: saranno Ternana e Pescara a sfidarsi per il salto nel torneo cadetto (andata in Umbria il 2 giugno, ritorno all’Adriatico Giovanni Cornacchia il 7).

Il Pescara, dopo il successo esterno 4-1 a Cerignola, ha pareggiato (1-1) il match di ritorno, giocato in una cornice di pubblico rilevante (oltre 19.000 spettatori sugli spalti). La Ternana ha eliminato il Vicenza (0-0 all’andata, 3-1 al ritorno). Una di queste due squadre raggiungerà le già promosse Padova, Entella e Avellino.

Qualificazione significativa per i biancazzurri di mister Silvio Baldini, ottenuta contro un avversario che non si è mai arreso, provando anche a rimettersi in carreggiata dopo il pesante passivo iniziale della prima gara in terra pugliese. Ma, alla fine, missione riuscita per il Delfino, ora già concentrato sul decisivo doppio scontro con gli umbri.