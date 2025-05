Pallanuoto. Lanciano Sport Center chiude il campionato al primo posto e vola in Sardegna per i play off

Con un’ultima prestazione solida e combattiva in casa, il Lanciano Sport Center conferma il primo posto nel Campionato di pallanuoto di serie C, chiudendo la regular season con una vittoria entusiasmante per 18-12 contro la Zero 9 Roma e accedendo con merito ai play off nazionali.

I ragazzi di mister Francesco Mammarella affronteranno ora la seconda classificata del girone Sardegna a Cagliari, con l’obiettivo di scrivere una nuova pagina di storia per il club e per la città di Lanciano.

L'ultima partita ha offerto spettacolo davanti a un pubblico caloroso e numeroso sugli spalti. Dopo un secondo quarto chiuso sul 9-8, il Lanciano ha preso il largo nel terzo tempo, chiuso sul 14-9, dimostrando carattere, lucidità e un’ottima tenuta difensiva. Il risultato finale di 18-12 racconta solo in parte l’intensità del match, costellato da continui e veloci capovolgimenti di fronte. Al termine dell’incontro brindisi tra giocatori, allenatore e vertici società.

Questa la rosa del Lanciano Sport Center 2025: Alberto Nativio ed Enrico Manbella (portieri); Gianluca Delle Monache, Pierpaolo Provenzano (vice capitano), Antonio Monaco, Enrico Di Domenico, Francesco Giammarco, Andrea D’Intino (difensori); Andrea D’Aloisio (capitano) e Stefano Sabatini (mancini); Mattia Di Giovanni, Francesco Delle Donne, Riccardo Carbone, Tommaso La Morgia, Tommaso Gangai, Tommaso Mosca (attaccanti).

Mister Francesco Mammarella commenta così il traguardo raggiunto: "La squadra ha saputo reagire nei momenti difficili. Non siamo partiti benissimo, ma una volta andati in vantaggio abbiamo gestito meglio la gara, nel terzo e quarto tempo. E’ stato un campionato lungo e molto impegnativo, contro avversari di valore. Siamo cresciuti tanto e alla fine abbiamo dimostrato di meritare il primo posto. La società ci è sempre stata vicina e ha contribuito in modo decisivo a questo risultato. Ora ci aspetta la sfida in Sardegna: un altro passo importante verso qualcosa che, a inizio stagione, era inaspettato". Il presidente del Lanciano, Franco D’Intino: "Siamo scesi in acqua con l’obiettivo di migliorare il risultato dello scorso anno, e abbiamo concluso con un primo posto. Siamo orgogliosi di quanto fatto. Adesso godiamoci questo momento e guardiamo avanti". Luca Fasoli, direttore generale Lanciano Sport Center: "Abbiamo disputato un buon torneo, frutto di un grande lavoro di squadra e di un gruppo unito. Ci attendono ora i playoff, dove daremo tutto per continuare a sognare". 24 mag. 2025