Al via la stagione del beach soccer targata LND Abruzzo

La stagione del beach soccer in Abruzzo prende ufficialmente il via sabato 24 maggio con un doppio appuntamento all’Heliopolis Beach Arena di Pineto, sede del primo campo permanente dedicato alla disciplina nella regione, realizzato all’interno dell’omonimo villaggio turistico.

Promossa dalla LND Abruzzo, l’iniziativa si aprirà alle ore 15:00 con un’attività promozionale per le scuole calcio, curata dal Coordinamento Settore Giovanile Scolastico Abruzzo. Un’opportunità per i più giovani di avvicinarsi al beach soccer in un contesto che sarà a disposizione delle società sportive per partite, allenamenti e attività promozionali durante tutto l’anno.

Alle ore 17:30 spazio invece al grande spettacolo del beach soccer con l’allenamento congiunto tra Sambenedettese BS e Vastese BS, due squadre che militano rispettivamente nella Poule Scudetto e nella Poule Promozione della Serie A di Beach Soccer. Un’occasione per ammirare le giocate spettacolari tipiche del calcio in spiaggia e per sancire ufficialmente l’inizio della stagione.

“Avere un campo permanente, nato dalla collaborazione tra realtà locali e frutto di un impegno collettivo, è una straordinaria opportunità per il nostro territorio e per le nostre società – dichiara Concezio Memmo, presidente LND Abruzzo. – Valuteremo, insieme ad altri partner, la possibilità di realizzare nuovi campi lungo la costa. Il beach soccer non è soltanto un gioco: è uno strumento prezioso per valorizzare l’attività calcistica anche nei periodi di pausa della stagione, rafforzare i legami all’interno delle comunità sportive, promuovere stili di vita sani e sviluppare competenze trasversali. Grazie alla collaborazione con SGS, vogliamo far conoscere ai più giovani questa disciplina. Un ringraziamento va alla responsabile regionale del beach soccer, Flavia Antonacci, per l’impegno, la passione e la determinazione con cui ha portato avanti questo progetto. Con il supporto del Consiglio Direttivo continueremo a investire risorse ed energie per far crescere il movimento e la disciplina”.

“Si giocherà sul primo campo permanente di beach soccer della regione Abruzzo. Cominciamo a raccogliere i frutti del lavoro svolto finora per lo sviluppo di questa disciplina e iniziamo a vedere le prime risposte dal territorio, dagli enti locali e dagli stakeholder – sottolinea Flavia Antonacci, responsabile Beach Soccer LND Abruzzo. – Avere un campo permanente, operativo tutto l’anno, rappresenta un importante punto di riferimento per tutte le società che vogliono avviare questa attività. L’evento del 24 maggio segna il primo appuntamento di beach soccer in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico. Un sentito ringraziamento va alle società che scenderanno in campo con entusiasmo e determinazione, contribuendo a far conoscere sempre di più questa disciplina”.

La stagione 2025 del beach soccer regionale proseguirà nei mesi di giugno e luglio. Sono già aperte le iscrizioni alla Coppa Abruzzo Femminile (scadenza 3 giugno) e alla Fase regionale della Serie B maschile (scadenza 16 giugno).

Tutte le informazioni sono reperibili nella sezione dedicata al Beach Soccer del Comunicato Ufficiale N. 85 del 15.05.2025 del Comitato Abruzzo