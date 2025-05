'Veleggiata dei Trabocchi': dal Porto turistico Marina di Pescara al Pontile di Vasto Marina

Gli equipaggi di 40 imbarcazioni d’Altura provenienti da 5 circoli nautici stanno già armando le proprie barche per partecipare sabato 17 maggio alla 4a edizione della Veleggiata dei Trabocchi – Trofeo Banca Generali, che prenderà il via nel tratto di mare antistante il Porto turistico Marina di Pescara alla volta del Pontile di Vasto Marina, dove è previsto il traguardo.

La partenza della competizione è prevista per le ore 10 di sabato. Le imbarcazioni dovranno percorrere 30 miglia marine facendo prima riferimento ad una boa di disimpegno posizionata nei pressi del Trabocco Mucchiola a Ortona per poi dirigersi a vele spiegate verso il traguardo di Vasto.

Le premiazioni sono attese nella serata di sabato, durante la cena di arrivo dedicata agli equipaggi in un ristorante del Porto Marina Sveva di Montenero di Bisaccia dove le imbarcazioni potranno ormeggiare gratuitamente per una notte per poi rientrare nei rispettivi porti nella giornata di domenica Il circolo organizzatore di questo evento che sposa lo sport con la promozione del territorio è sempre il Circolo Nautico Pescara 2018 (Cnp 2018) in collaborazione con il Circolo Nautico di Vasto, il Circolo Velico di Ortona e, da quest’anno, l’Asd Invelaconoi di Marina Sveva (Molise) con il patrocinio della Regione Abruzzo, del Gal Costa dei Trabocchi e di Assonautica.

Le imbarcazioni di Giulianova, Pescara, Ortona, Francavilla al Mare e del Molise già stanno attraccando nel porto turistico di Pescara dove domani sera, in occasione di un aperitivo di benvenuto, Nicola Menna, pescatore 82enne, proprietario dell’unico trabocco ancora funzionante per la pesca, il Trabocco Canale, nel mare vastese, parlerà della storia e del funzionamento di queste caratteristiche costruzioni in legno con le reti. Un modo per far conoscere le tradizioni culturali abruzzesi ai velisti che già apprezzano l’unione del paesaggio costiero con l’amore dell’andar per mare.

Ad illustrare la competizione velica sono intervenuti, nella sede del Cnp 2018, il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Lorenzo Sospiri, i due consiglieri organizzatori del Cnp 2018 Andrea Di Nicolantonio e Andrea Venditti, il presidente del Circolo Nautico Vasto Nicola Mastrovincenzo, il presidente del Circolo velico Ortona Laura Iubatti, il presidente del Gal Costa dei Trabocchi Roberto Di Vincenzo, il presidente nazionale vicario di Assonautica Francesco Di Filippo e il direttore commerciale del porto turistico Marina Sveva (Molise) Rosanna Pacchioli.

Tutti hanno sottolineato l’importanza della crescita della promozione turistica vista dal mare verso la costa e il potere della sinergia tra circoli nautici abruzzesi che, in questo caso, si sono allargati fino a coinvolgere il Molise, in una sorta di estensione della costa dei trabocchi. Dal 2026, hanno annunciato gli organizzatori, la Veleggiata dei Trabocchi che ha come main sponsor Banca Generali, che dà il nome al Trofeo, sarà tappa di avvicinamento per la storica regata Brindisi-Corfù e coinvolgerà anche equipaggi provenienti dalle Marche.