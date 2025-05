Gara Nazionale di Gozzo domenica 11 al Porto di Ortona

Il porto di Ortona si prepara ad accogliere la prima gara nazionale indetta dalla Federazione Italiana di Canottaggio a Sedile Fisso, con l’organizzazione affidata alla sezione locale della Lega Navale Italiana. Un appuntamento importante per appassionati, atleti e curiosi, che potranno assistere a una giornata di sport sul mare.

La manifestazione si terrà domenica 11 maggio all’interno del porto cittadino a partire dalle ore 9:30 del mattino, con la partecipazione di numerosi equipaggi provenienti da tutta Italia. Il campo di regata sarà allestito su una distanza di 375 metri, suddivisa in 6 corsie d’acqua perfettamente tracciate per garantire equità e sicurezza durante le fasi di gara.

Ogni equipaggio dovrà completare quattro volte la propria corsia, effettuando tre giri di boa sempre a sinistra. Questo porterà la distanza totale percorsa a 1.500 metri, un tracciato impegnativo che metterà alla prova la tecnica, la resistenza e la strategia di ogni team.

Questa regata rappresenta il primo importante appuntamento nazionale per la disciplina del canottaggio a sedile fisso, una variante tradizionale e affascinante che affonda le sue radici nella storia marinara italiana. La gara di Ortona vuole essere non solo un momento agonistico, ma anche un’occasione per valorizzare il territorio e promuovere l’attività remiera nelle comunità locali.