Vince ancora la Pugilistica Guardiagrele: Luca Di Crescenzo e Giovanni D'Orsaneo campioni regionali

La ASD Pugilistica Guardiagrele del tecnico FPI William Di Crescenzo continua a confezionare successi con Luca Di Crescenzo, che per la seconda volta consecutiva si conferma campione regionale dei 75 Kg under 19, e con Giovanni D'Orsaneo, che diventa campione regionale dei 90 Kg under 19. Ora li aspetta la fase interregionale ma siamo sicuri che daranno ancora soddisfazioni.

Intanto per Luca Di Crescenzo arriva la sua convocazione in nazionale per essersi fatto notare per il suo bagaglio tecnico ed elegante che lo contraddistingue.

Facciamo il nostro in bocca al lupo ai nostri ragazzi.