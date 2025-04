Rappresentative abruzzesi di calcio a 5 in campo al Torneo delle Regioni in Romagna

Ha preso il via il Torneo delle Regioni di calcio a cinque, la più importante manifestazione nazionale giovanile dedicata alla disciplina, che quest’anno assume un significato ancora più profondo.

E’ infatti la Romagna ad ospitare, per la prima volta nella storia, la kermesse nazionale, dal 25 aprile al 1° maggio: la scelta è ricaduta sulle località maggiormente colpite dalle devastanti alluvioni del 2023 e del 2024, a testimonianza della volontà della Lega Nazionale Dilettanti di coniugare sport, solidarietà e impegno civile. 126 le gare che verranno disputate in tutto, con oltre 1.300 atleti coinvolti, di età compresa tra i 15 e i 23 anni.

Presenti le delegazioni abruzzesi maschili di Under 15, Under 17 e Under 19 e la selezione Femminile. Il calendario prevede la disputa della fase a gironi dal 25 al 27 aprile. Le rappresentative abruzzesi giocheranno il primo turno nei palazzetti di Lugo e Russi, in provincia di Ravenna, e in quello di Cesena. In linea con la sospensione di tutte le gare in programma sabato 26 per le esequie del santo Padre, anche le partite del Torneo in quella giornata non saranno disputate, e per le qualificazioni ai quarti ci si baserà sui risultati delle gare del 25 e del 27.

Dopo il riposo del 28 aprile, si entrerà nel vivo con i quarti di finale martedì 29 aprile, le semifinali di mercoledì 30 e le finali in programma per giovedì 1° maggio presso il Carisport di Cesena, struttura da poco tornata in attività dopo gli ingenti danni provocati dall’alluvione. Una grande vetrina per i migliori giovani talenti del futsal italiano, che potranno mettersi alla prova in un contesto di altissimo livello tecnico e umano.

“Questo Torneo è importante non solo per l’aspetto agonistico ma anche per mostrare, ancora una volta, solidarietà e partecipazione a questi territori così duramente colpiti – dichiara il presidente LND Abruzzo Concezio Memmo – Noi abruzzesi sappiamo quanto sia importante ricevere messaggi e atti concreti di solidarietà, vicinanza e amicizia. La Romagna è un luogo di cruciale importanza per il nostro Paese, che ospita frequentemente attività sportive e sociali, e l’organizzazione del Torneo delle Regioni di Calcio a Cinque ha consentito di riqualificare le strutture danneggiate dalle alluvioni. Ringraziamo per la splendida organizzazione messa in campo il presidente LND Emilia Romagna Simone Alberici”.

“Il calcio a cinque abruzzese ha sempre risposto presente agli appuntamenti importanti – afferma il vicepresidente della LND Abruzzo e responsabile regionale del Calcio a Cinque, Salvatore Vittorio – e siamo certi che anche questa volta i nostri ragazzi e le nostre ragazze sapranno onorare la maglia e portare in alto i colori della nostra regione, con spirito di sacrificio e voglia di dimostrare tutto il loro valore. Ringraziamo tutte le società, siamo tutti una grande squadra”.

Tutte le gare saranno visibili sul canale YouTube di Super J, raggiungibile attraverso la pagina Facebook LND Abruzzo.

Di seguito tutti i convocati e le convocate nelle quattro Rappresentative e i relativi staff.

RAPPRESENTATIVA UNDER 15

Della Rocca Cristian (Academy Celano), Frigioni Emanuele (Academy Celano), Barone Samuel (Astra), Di Carlo Domenico (Cantera Adriatica F. C.), Florindi Giacomo (Cantera Adriatica F. C.), Giannetti Diego (Cantera Adriatica F. C.), Grandonico Alessio (Cantera Adriatica F. C.), Mariani Luciano Sandro (Cantera Adriatica F. C.), Paolini Danilo Junior (Cantera Adriatica F. C.), Donnarumma Mattia (Città’ Di Chieti), Stella Luca (Città’ Di Chieti), Tombesi Francesco (Tombesi C5)

STAFF: Coordinatore Club Abruzzo: Natali Alfredo; Responsabile Regionale Calcio a Cinque: Vittorio Salvatore; Dirigente Responsabile: Rosa Luciano; Selezionatore: Pizzoli Marco Tommaso; Collaboratore Tecnico: Rapana’ Alessandro Massimo; Medico: Dr. Nicolai Massimo; Massofisioterapista: Panico Moreno; Collaboratore Logistica: Pompei Bruno; Segreteria Club Abruzzo C5: Sottanelli Gabriele

RAPPRESENTATIVA UNDER 17

Di Zio Francesco Antonio (Città di Chieti), Mammarella Samuele (Città di Chieti), Stella Simone (Città di Chieti), Cupaioli Michele (Futsal Vasto), D’Ermilio Nicola (Futsal Vasto), Marianacci Davide (Futsal Vasto), Stivaletta Alessandro (Futsal Vasto), D’Ovidio Lorenzo (Sport Center Celano), Montagliani Daniele (Sport Center Celano), Ranalletta Bruno (Sport Center Celano), Ranalletta Vittorio (Sport Center Celano), Di Fabrizio Edoardo Maria (Tombesi C5)

STAFF: Coordinatore Club Abruzzo: Natali Alfredo; Responsabile Regionale Calcio a Cinque: Vittorio Salvatore; Dirigente Responsabile: Troilo Giovanni; Selezionatore: Porfirio Giampaolo; Collaboratore Tecnico: Di Giovanni Davide; Medico: Dr. Crusafio Giuseppe; Massofisioterapista: Villani Francesco; Collaboratore Logistica: Giannangelo Panfilo; Segreteria Club Abruzzo C5: Sottanelli Gabriele.

RAPPRESENTATIVA UNDER 19

Radu Claudiu Andrei (Casalbordino C5), Crusafio Gabriele (Città di Chieti), D’Angelo Simone (Città di Chieti), Ibraimi Mensel (Città di Chieti), Di Matteo Kevin (Futsal Vasto), Fizzano Lorenzo (Futsal Vasto), Laezza Mattia (Montesilvano Calcio A 5), Marcantonio Christian (Montesilvano Calcio A 5), Proietto Alessandro (Montesilvano Calcio A 5), Luccitti Antonio (Sport Center Celano), Maceroni Nico (Sport Center Celano), Onnembo Nicolò (Sport Center Celano)

STAFF: Coordinatore Club Abruzzo: Natali Alfredo; Responsabile Regionale Calcio a Cinque: Vittorio Salvatore; Dirigente Responsabile: D’Orazio Piero; Selezionatore: Ianni Piero; Collaboratore Tecnico: Di Girolamo Gianluca; Medico: Dr. Crusafio Giuseppe; Massofisioterapista: Villani Francesco; Collaboratore Logistica: Giannangelo Panfilo; Segreteria Club Abruzzo C5: Sottanelli Gabriele.

FEMMINILE

Ferretti Letizia (Accademia Pineto Calcio), Gallus Sharon (Accademia Pineto Calcio), Ciocca Alessia (Amiternina Scoppito), Fiore Blanca (Amiternina Scoppito), Giri Eleonora (Casoli Calcio A 5 Girl A.), Serpente Luana (Casoli Calcio A 5 Girl A.), Carota Renata (CentroStoricoMontesilvano), Selle Valentina (La Fenice Calcio A 5), D’Agostino Noemi (Loreto Aprutino Calcio A 5), Epifano Federica (Loreto Aprutino Calcio A 5), Mattiucci Mariachiara (Mediolanum Martinsicuro), Nuccetelli Eleonora (Sport Center Celano)

STAFF – Coordinatore Club Abruzzo: Natali Alfredo; Responsabile Regionale Calcio a Cinque: Vittorio Salvatore; Dirigente Responsabile: Tuzi Maria Laura; Selezionatore: De Angelis Lorenza; Collaboratore Tecnico: Creati Arnaldo; Medico: Dr. Nicolai Massimo; Massofisioterapista: Panico Moreno; Collaboratore Logistica: Pompei Bruno; Segreteria Club Abruzzo C5: Sottanelli Gabriele.