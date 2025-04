Horton Remex, Ortona del canottaggio protagonista al Campionato Italiano di Fondo

Ortona del canottaggio a sedile fisso con Horton Remex in trasferta sabato 12 a Pisa dove si è svolto il Campionato Italiano di Fondo 2025, indetto dalla Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso (FICSF) e il patrocinio del Coni Toscana. Con più di 300 equipaggi che sono scesi in acqua sabato e domenica per la manifestazione, per un totale di oltre 600 atleti in forza a 40 società.

Horton Remex ha gareggiato nella specialità Gozzo Nazionale in una gara di fondo di 3000 metri con due equipaggi.

Nella categoria junior maschile con Giulia Grande a timone, Ascanio Mancinelli, Nicola Stefan Capista, Roberto Napoleone e Manuel Scarlatto.

Nella categoria master femminile con Beatrice Salvatore a timone, Monica Di Sipio, Barbara D'Arielli, Marilena Seccia e Paola Di Tommaso.

La trasferta si conclude con un risultato di grande rispetto sia per il master femminile a 27 secondi dal podio che per i ragazzi alla loro prima esperienza in un campionato italiano unico equipaggio di ragazzi del centro sud Italia.