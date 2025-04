Torneo delle Regioni, Abruzzo pronto a scendere in campo in Sicilia

L’Abruzzo è pronto a scendere in campo nella 61^ edizione del Torneo delle Regioni, storica competizione organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, in programma dall’11 al 18 aprile in Sicilia.

Le delegazioni abruzzesi sono partite alla volta dell’isola per un trofeo che promette di essere avvincente e appassionante. Quattro le categorie in campo: Under 15 maschile, Under 17 maschile, Under 19 maschile e Under 23 femminile.

L’Abruzzo è stato inserito nel girone D, insieme a Lazio, Campania ed Emilia Romagna e giocherà negli impianti sportivi della provincia di Catania e Messina. L’esordio è fissato per il 12 aprile, con la sfida contro l’Emilia Romagna. Questo il calendario completo della fase a gironi:

· 12 aprile – 1ª giornata: Lazio-Campania | Abruzzo-Emilia Romagna

· 13 aprile – 2ª giornata: Campania-Abruzzo | Emilia Romagna-Lazio

· 14 aprile – 3ª giornata: Abruzzo-Lazio | Campania-Emilia Romagna

Le vincenti di ogni girone e le tre migliori seconde accederanno alla seconda fase, che si terrà a Taormina e Giardini Naxos; quarti, semifinali e finali, queste ultime in programma il 18 aprile presso lo Stadio di Taormina, uno degli impianti più suggestivi dell’Isola.

Durante l’ultimo raduno di martedì al Centro tecnico federale di Silvi Marina, ai capitani e alla capitana delle Rappresentative sono state consegnate le fascette che indosseranno durante il Torneo delle Regioni. Si tratta di fascette rosse con la scritta Contro la violenza sulle donne, a testimonianza dell’impegno costante della LND Abruzzo sulle tematiche sociali e, nello specifico, su una delle problematiche che più coinvolgono la comunità italiana in questo momento.

“Ci confronteremo con regioni di una caratura più grande della nostra, regioni con numeri maggiori in termini di popolazione, di società e di attività giovanile svolta – osserva il presidente LND Abruzzo Concezio Memmo. – L’Abruzzo, come sempre, difenderà i propri colori con il massimo impegno e la più grande dedizione”.

“Affrontiamo questa nuova esperienza con grande entusiasmo, sia io sia i tanti ragazzi e ragazze che sono convocati/e per la prima volta a rappresentare l’Abruzzo e le loro società – spiega Alfredo Natali, coordinatore del Club Abruzzo – È una grande occasione per mettere in evidenza le proprie qualità ma anche il grande lavoro svolto durante tutta la stagione per prepararsi a questo appuntamento. Gli 80 convocati sono una selezione delle giovani leve calcistiche abruzzesi e in Sicilia rappresenteranno anche coloro che non sono stati selezionati”.

“Siamo fieri che il progetto di ringiovanimento della Rappresentativa femminile stia iniziando a restituirci un gruppo di giovani calciatrici preparate ad affrontare questo tipo di sfide – sottolinea Laura Tinari, vicepresidente vicario LND Abruzzo e responsabile Calcio femminile – Partiamo consapevoli che il valore delle regioni che incontreremo è alto: le affronteremo pronte e consce del percorso che ci ha portato fin qui. Ci godremo questo Torneo pensando prima di tutto a divertirci e a fare una bella esperienza di vita”.

Club Abruzzo ringrazia l’azienda Pharmanutra e la Farmacia D’Amore di Roseto degli Abruzzi, che hanno generosamente fornito, rispettivamente, prodotti per trattamenti fisioterapici e integratori destinati a Club Abruzzo.

Anche quest’anno sarà possibile seguire tutte le gare delle quattro Rappresentative abruzzesi su Super J Canale 16 e sulla pagina Facebook Lnd Abruzzo. Si ringrazia l’emittente per la collaborazione.

Di seguito tutti i convocati e le convocate nelle quattro Rappresentative e i relativi staff.

RAPPRESENTATIVA FEMMINILE

Jrida Manal (Bacigalupo Vasto Marina); Di Sebastiano Antenisca (Bucchianico Calcio); Cannarsa Iuliano Jessica (Calcio Femminile Chieti); D’Alberto Noemi (Calcio Femminile Chieti); Passeri Noemi (Calcio Femminile Chieti); Pitittu Francesca (Calcio Femminile Chieti); Ranalli Chiara (Calcio Femminile Chieti); Di Credico Giulia (Cantera Adriatica FC); Meletti Lucrezia (Cantera Adriatica FC); Del Conte Guendalina (Delfino Pescara 1936); Neri Sofia (Delfino Pescara 1936); Vagnoni Stella (Delfino Pescara 1936); Casasanta Emma (Pineto Calcio); Ferretti Letizia (Pineto Calcio); Gallus Sharon (Pineto Calcio); Moriconi Eleonora (Pineto Calcio); Muscella Letizia (Pineto Calcio); Valente Elena (San Gregorio); Farina Maria Valeria (Virtus Anxanum); Lanci Giorgia (Virtus Anxanum).

STAFF – Coordinatore Club Abruzzo: Natali Alfredo; Responsabile Regionale; Tinari Laura; Dirigente Responsabile: Angelini Jessica; Selezionatore: Majo Rocco; Preparatore Portieri: Di Toro Luca; Medico: Ciancaglini Giuseppe; Fisioterapista: De Sanctis Marina; Logistica: Di Bernardo Nino; Segreteria: Di Prinzio Sergio.

RAPPRESENTATIVA UNDER 15

Belfiore Antonio Simone (2000 Calcio Montesilvano); Di Vincenzo Federico (2000 Calcio Montesilvano); Tango Francesco (2000 Calcio Montesilvano); Scipioni Alessandro (Academy L’Aquila Calcio); Di Stefano Valerio (Città di Teramo 1913); Biondi Vasco (Curi Pescara); Civitarese Luca (Curi Pescara); Sanese Pietro (Curi Pescara); Presutti Vincenzo (Curi Pescara); Cetrone Riccardo (Fenice Academy); Scalisi Luca (Fenice Academy); Cinelli Valerio Giulio (L’Aquila Soccer School); Sebastiani Filippo (L’Aquila Soccer School); Zacharov Kuzin Mark (L’Aquila Soccer School); Palumbo Matteo (Olympia Ovidiana); Ciriello Riccardo (Ortona Calcio); Hoxha Alexandre (Virtus Anxanum); Cerella Giovanni (Virtus Vasto Calcio); Galante Edoardo (Virtus Vasto Calcio); Grassi Michele (Virtus Vasto Calcio).

STAFF – Coordinatore Club Abruzzo: Natali Alfredo; Dirigente Responsabile: Marcone Sandro; Selezionatore: Villa Pasquale; Preparatore Portieri: Di Giuseppe Fabrizio; Medico: Ciancaglini Giuseppe; Massofisioterapista: Di Battista Fausto; Match Analyst: Manzone Samuele; Logistica: Cinquina Gianni; Segreteria: Di Prinzio Sergio.

RAPPRESENTATIVA UNDER 17

Pasquazi Jacopo (Academy L’Aquila Calcio); Liscia Federico (Bacigalupo Vasto Marina); Mastragostino Emanuele (Bacigalupo Vasto Marina); Gerolino Salvatore (Città di Teramo); Losito Gabriele (Città di Teramo); Sonko Alasan (Città di Teramo); Calcamucci Fabio (Folgore Delfino Curi); Ciccocioppo Riccardo (Folgore Delfino Curi); Di Marino Mattia (Folgore Delfino Curi); Bernabeo Cristian (Gladius Pescara 2010); Cacciatore Emanuele (Gladius Pescara 2010); Esposito Carlo (Gladius Pescara 2010); Falò Alejandro (Gladius Pescara 2010); Zarlenga Alessio (L’Aquila 1927); Di Cioccio Elvio Francesco (Olympia Ovidiana); Ndiaye Serigne Saliou (Pianella 2012); Coppa Stefano (Spoltore Calcio); Bufalari Filippo (Valle del Vomano); Volpe Alessandro (Villa 2015); Rossi Nicolas (Virtus Anxanum).

STAFF – Coordinatore Club Abruzzo: Natali Alfredo; Dirigente Responsabile: Petrucci Antonio; Selezionatore: Marchetti Francesco; Collaboratore Tecnico: Michetti Carlo; Preparatore Portieri: Morrone Mario; Medico: Perazzetti Emidio; Massofisioterapista: Leonzi Vincenzo; Logistica: Cinquina Gianni; Segreteria: Di Prinzio Sergio.

RAPPRESENTATIVA UNDER 19

Ciaccia Riccardo (Capistrello), Giammarinaro Ludovico (Castelnuovo Vomano), De Giosa Lorenzo (Città di Lanciano FC), Paolucci Francesco (Città di Lanciano FC), Palma Nicola (Giulianova Calcio 1924), Pomposo Alessandro (Giulianova Calcio 1924), Sarno Armando (Giulianova Calcio 1924), Venditti Cristian (Giulianova Calcio 1924), Bartiromo Andrea (Montorio 88), Balassone Emanuele (Ovidiana Sulmona), Dundulachi Lorenzo (Penne 1920), Varani Aldo (Pontevomano Calcio), De Berardinis Riccardo (Renato Curi Angolana), Dei Rocini Simone (Renato Curi Angolana), Cipriani Jacopo (Sambuceto Calcio), Mancini Tommaso (Sambuceto Calcio), Tafili Emirson (San Salvo Calcio), Marini Leonardo (Spoltore Calcio), Bomba Ivan (Torrese), D’Emilio Graziano (Torrese).

STAFF – Coordinatore Club Abruzzo: Natali Alfredo; Dirigente Responsabile: Flamini Loreto; Selezionatore: Angelone Vincenzino; Collaboratore Tecnico: Lupano Francesco; Preparatore Portieri: Cirulli Nunzio; Medico: Perazzetti Emidio; Massofisioterapista: Recchiuti Pierpaolo; Logistica: Di Bernardo Nino; Segreteria: Di Prinzio Sergio.