"Chi si forma può salvare una vita"

Continua la formazione nel Comitato Regionale Lega Nazionale Dilettanti Abruzzo in tema di sicurezza: nelle Delegazioni di Vasto e Lanciano si sono svolti due corsi BLSD in collaborazione con il 118 di Chieti, che hanno formato 47 nuovi addetti ai lavori.

BLSD (acronimo di Basic Life Support and Defibrillation) fa riferimento alle manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce mediante l’utilizzo del defibrillatore semi-automatico (DAE), manovre che è bene conoscere perché possono essere messe in atto da chiunque sia adeguatamente addestrato. I partecipanti sono stati formati anche sulla disostruzione delle vie aeree e sulle manovre da eseguire in caso di arresto cardiaco del lattante e del neonato.

L’importanza di questo corso può essere raccontata con l’esempio della famiglia Di Rado che ha partecipato all’appuntamento di Vasto al completo: papà Vincenzo gioca negli amatori, i figli Antonio e Mario di 14 e 17 anni partecipano ai campionati giovanili, supportati da mamma Michela.

“Un corso che va oltre il rettangolo di gioco, un corso utile per la vita di ogni giorno – afferma il presidente Concezio Memmo – Ringrazio la Centrale Operativa del 118 di Chieti, con cui collaboriamo ormai da anni, le sezioni AIA di Vasto e Lanciano che ci hanno ospitato e naturalmente le due Delegazioni che hanno organizzato perché mostrano sempre grande sensibilità e attenzione”.

Walter Pili, consigliere con delega della Formazione, “La rapidità e l’efficacia dell’intervento possono fare la differenza tra la vita e la morte. Formarsi significa essere pronti a salvare una vita! I nostri campi sportivi devono essere luoghi di sport, felicità e vita: garantire la sicurezza di tutti, atleti e spettatori, è una responsabilità che nessuno deve ignorare”.

Fonte: LND Abruzzo