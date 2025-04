Nazionale italiana di ciclismo paralimpico in ritiro in Abruzzo: tra i convocati Danilo Giorgio e Ilenia Colanero

Fino al prossimo 5 aprile la Nazionale Italiana di paraciclismo sarà in ritiro per la prima volta a Roseto degli Abruzzi per iniziare una stagione di duro lavoro verso gli appuntamenti di carattere internazionale.

Il raduno azzurro Toyota Sirio è un riconoscimento allo sforzo organizzativo in loco del Team Go Fast, di concerto con il Team Eventi Ciclismo e in sinergia con l’amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi che ha dato il patrocinio, affiancato anche dal Comitato Italiano Paralimpico e dalla Federazione Ciclistica Italiana.

La squadra azzurra alloggia presso il Villaggio Lido d’Abruzzo, struttura partner dell’evento insieme a Visit Roseto.

Il raduno vanta una forte identità abruzzese: dal commissario tecnico settore strada-pista Pierpaolo Addesi (di Torrevecchia Teatina) agli atleti del Team Go Fast Francesco Di Felice (pescarese) e Paolo Totò (marchigiano tesserato per la società rosetana), fino a Ilenia Colanero dell’Asd Moreno Di Biase (nativa di Lanciano) e Danilo Giorgio della Sangro Bike (residente a Vasto).

Ad aggregarsi al gruppo anche Chiara Colombo del Team Equa con i già convocati Marianna Agostini e Federico Andreoli (Active Team La Leonessa), Elena Bissolati (Biesse Carrera Premac), Manuele Caddeo (OM.CC), Riccardo Cadei, Fabio Colombo, Ana Maria Vitelaru, Lorenzo Bernard, Martino Pini e Andrea Tarlao (Team Equa), David Cortini (Restart Sport Academy), Claudia Cretti (Fiamme Azzurre), Giorgio Farroni (Natura e Sport), Giuseppe Fiorillo (Polisportiva Trivium), Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce), Federico Mestroni (Tigullio Handbike Team) e Giacomo Salvalaggio (UC Pregnana).