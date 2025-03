Una super Sieco Akea batte Gioia del Colle e va a gara 3

Grande prestazione della Sieco Akea Ortona che vince tre set a uno contro la JV Gioia del Colle. Una gara bella, intensa e soprattutto equilibrata. Se all'andata i ragazzi di Coach Denora hanno peccato in cinismo, questa sera hanno dimostrato di aver trovato la cattiveria necessaria ad approfittare dei momenti di difficoltà degli avversari. Entrambe le formazioni hanno attraversato il loro momento no, la Sieco nel secondo set e Gioia nel terzo ma per il resto la gara ha viaggiato sempre sui binari dell'incertezza. Gran lavoro del muro ortonese, andato a punti quattordici volte e capace di smorzare i temibili attacchi di Milan, Mariano e Vaškelis. Brillano a tal proposito Capitan Marshall e Arienti. Rossato ha mostrato tutti i suoi colpi migliori.

Inizio di gara equilibrato con gli ospiti che servono meglio. È Gioia a provare la prima mini-fuga (5-7) ma Ortona stoppa, rincorre e ribalta il risultato sul 10-8. A metà parziale, però, sono i ragazzi di Gioia del colle ad essere avanti 11-12. Bene il muro di Ortona che riesce a bloccare i micidiali attacchi di Milan. Sono i padroni di casa ad essere in vantaggio quando il parziale si avvicina a conclusione 20-18. Vaškelis fa rimbalzare la palla sulle dita alte del muro e conquista il 21-20. Vaškelis scivola e impatta male il pallone che vola fuori 23-20. Gran muro di Marshall su Milan 24-20. Persoglia annulla il primo set point 24-21. Lunga la ricezione di Broccatelli facile punto per gli ospiti 24-22. Rossato chiude con un mani-fuori 25-22. Anche il secondo set parte in equilibrio. Le squadre si affrontano a viso aperto con nessuna delle due che riesce a piazzare il colpo giusto per dare il la ad una fuga. A metà parziale, conduce la JV per 10-12. Fuga che arriva nella seconda parte del set, con la Sieco Akea che si fa fallosa 10-16. Torna ad alti livelli il muro di Gioia Del Colle che quando non trova il punto diretto, rende semplice la ricostruzione di gioco. I ragazzi di Coach Denora Caporusso si sciolgono e gli avversari trovano un vantaggio incolmabile e il parziale terminerà 18-25. Parte bene la Sieco nel terzo set, portandosi in vantaggio 3-0 e costringendo ad un repentino time-out coach Passaro. Questa volta è il turno del muro ortonese per fare faville, bene anche il contrattacco, soprattutto con Rossato che risolve bene anche quando la palla non arriva perfetta a Pinelli. Il gap tra le due squadre cresce, arrivando a metà parziale sul 12-5. Gioia prova una timida reazione ma Ortona è brava a controllare così, allo sprint finale, gli impavidi conducono 20-12. Gli abruzzesi allungano ancora e si aggiudicano il set 25-15. La JV Gioia del Colle comincia con un piglio tutto differente il quarto set. Gli ospiti giocano meglio e Ortona deve inseguire, anche se a breve distanza, sin dalle prime battute. A metà del gioco, il tabellone elettronico indica che il punteggio è 10-12. Le due squadre danno vita ad una battaglia piacevole ed equilibrata. Allo sprint finale le due squadre si presentano sul 20-19 che rende il risultato incerto e avvincente.

Francesco Denora Caporusso: «Sono soddisfatto della gara. Il nostro cammino non poteva finire tra le mura amiche. Complimenti ai ragazzi che hanno dato fondo a tutte le loro energie per riportare in equilibrio la serie. Abbiamo fatto un po' di fatica con il cambio palla ma siamo andati bene in fase break. Questa sera torniamo a raccogliere i frutti del lavoro fatto in allenamento e che avevamo già visto nel girone di andata. Gara tre sarà difficilissima. Si, è vero. Abbiamo perso tutte le gare a Gioia Del Colle ma è anche vero che tutte le volte siamo stati in grado di dire la nostra e che giocando con la giusta concentrazione potremmo ancora una volta giocarcela fino alla fine.»

Luca Rossato: «Abbiamo giocato bene e se riusciremo a mantenere questo ritmo, questa grinta e questa concentrazione potremmo anche spuntarla in un campo difficile come quello di Gioia Del Colle».

Sieco Service Akea Ortona - JV Gioia Del Colle 3-1 (25-22 / 18-25 / 25-15 / 25-22)

Durata Set: 31' / 28' / 26' / 31'

Durata Totale: 1h 56'

Arbitri: Papapietro Eustachio e Tundo Virginia

Sieco Service Akea Ortona: Pinelli 1, Pasquali 5, Broccatelli (L) 52% Pos. 29% Perf, Bertoli 10, Giacomini 1, Del Vecchio, Marshall 14, Di Tullio, Torosantucci n.e., Rossato 26, Di Giunta 2, Arienti 6, Alcantarini, Di Giulio (L) n.e. Allenatore: Denora Caporusso. Vice: Di Pietro.

Muri Punto: 14 Aces: 2 Battute Errate: 11

JV Gioia Del Colle: Martinelli, Mariano 17, Attolico 2, Rinaldi (L) 55% Pos. 29% Perf, Vaskelis 22, Longo 3, Milan 11, Disabato, Persoglia 6, Cester n.e, Pierri 100% pos, Garofolo, Alberga. Allenatore: Passaro. Vice: Racaniello.

Muri Punto: 6 Aces: 4 Battute Errate: 13

PRIMO SET

Per questa rincorsa Coach Denora Caporusso opta per la solita diagonale Pinelli/Rossato con schiacciatori di banda Capitan Marshall e Bertoli. Al centro ci sono Arienti e Pasquali. Libero Broccatelli

La JV Gioia del Colle ripropone la squadra che già si era imposta in gara 1 ossia Longo regista e Vaškelis opposto. Mariano e Milan di banda, Persoglia e Attolico centrali. Pierri libero.

La prima palla dell'incontro è per la Sieco Akea Ortona con Bertoli. Fuori l'attacco di Vaškelis 1-0. Stavolta l'opposto pugliese va a segno 1-1. Ace di Mariano 1-2. Risponde Rossato con una carambola sul muro avversario 2-2. Ortona ricostruisce bene, Rossato trova il colpo da biliardo 4-2. Marshall non riesce ad aggiustare un pallone complicato, il suo attacco finisce fuori 4-4. Ottimo attacco al centro per Pasquali 5-4. Rossato serve sulla rete 5-5. La diagonale di Marshall finisce fuori 5-7. Bertoli 10-8. Milan trova il mani fuori del 10-11. Pinelli sbaglia il suo servizio 11-12. Muro di Arienti 13-13. Ancora un muro ortonese, stavolta da parte di Rossato 14-13. Fuori il servizio di Persoglia 16-14. Milan rompe il muro ortonese 17-15. Marshall la imbuca tra muro e rete 18-16. Buona la diagonale di Vaškelis 19-18. Alberga sbaglia il servizio 20-18.

SECONDO SET

Persoglia serve 1-0. Milan murato 2-0. Pasquali ammette il tocco a muro 2-1. Ace di Longo 2-3. Pasquali tira una bella botta al centro 3-3. Fuori anche il servizio di Milan 3-4. Bertoli trova un buon mani-fuori 6-7. Fuori di poco il muro di Arienti 8-9. È dentro la parallela di Rossato 10-11. Invasione fischiata a Marshall 10-14. Lo stesso Marshall riconquista il cambio palla 11-16. Persoglia mura bene Pasquali 11-18. La Sieco Akea cambia la diagonale palleggiatore/opposto con Alcantarini/Di Giunta. È buono il pallonetto di Giacomini, subentrato ad Arienti 15-22. Torna in campo la diagonale principale. Persoglia cicca la palla e spedisce la sua veloce in rete 16-23. Fuori il servizio di Bertoli 16-24. È lunga, seppur di poco la ricezione di Bertoli, la palla finisce direttamente fuori 18-25.

TERZO SET

Parte bene la Sieco nel terzo set, portandosi in vantaggio 3-0. Gran muro di Marshall 4-0. Muro solitario di Arienti 5-0. Invasione per Marshall 5-1. Muro di Pasquali 6-1. Rossato, gran diagonale 9-4. Gran muro di Arienti 12-5. Sbaglia il servizio Mariano 13-6. Rossato cerca le dita del muro ma non le trova 13-7. Ottima azione per Ortona che copre, ricostruisce e finalizza con Rossato 14-7. Non passa la palla dai nove metri di Bertoli 15-8. Milan schiaccia fuori ma viene chiesto un videocheck che alla fine da ragione alla Sieco Akea Ortona: 19-12. Alberga tira fuori la parallela 20-12. Sulla rete il servizio di Attolico 21-13. Bertoli tira forte sulle mani del muro e la palla schizza fuori 22-14. Mariano serve sulla rete e regala il primo set point ad Ortona 24-15. Ancora Bertoli che trova le dita del muro e mette a terra la palla del 25-15.

QUARTO SET

Il servizio è degli ospiti ma il primo punto è per i padroni di casa 1-0. Piccolo inciampo in ricezione per Broccatelli, ne risulta una palla scomoda che Pinelli e Rossato non possono gestire 1-2. Garofalo mura bene Rossato 2-3. Ace per Rossato 4-4. Muro di Bertoli 6-6. Vaškelis sbaglia il suo turno al servizio 8-7. Vaškelis si fa perdonare un astuto pallonetto 8-9. Bertoli serve sulla rete 9-10. Fuori l'attacco di Pasquali 10-12. Ace di Longo 10-13. Marshall riconquista palla 11-13. Lo stesso Capitano fa anche muro 12-13. Milan ha buon gioco sul muro di Ortona 13-14. Persoglia trova l'ace del 13-15. Bertoli sfonda il muro e fa 15-16. Marshall in pipe 16-17. Pinelli impensierisce la ricezione ospite, la palla torna nel campo ortonese e Bertoli firma il 17-17. Ace per Pinelli 18-17. Bertoli sbaglia dai nove metri 19-19. Rossato tira una fortissima diagonale 20-19. Ortona ricostruisce bene con una copertura di Rossato e la finalizzazione di Marshall 22-20. Ancora una bomba di Rossato 23-21. Va fuori il muro di Bertoli 23-22. Rossato trova il primo match point 24-22. Bertoli con il suo mani-fuori porta la Sieco Akea a Gara 3: 25-22.

