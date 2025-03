Sconfitta pesante per la Victoria Cross Ortona

Victoria Cross Ortona 0

Real San Giacomo 2

Dopo le ultime ottime prestazioni della squadra tutti ci aspettavamo una conferma in quello che era un autentico scontro diretto.

E invece c'è stato un crollo verticale, una delle piu' brutte partite mai giocate, una squadra a dir poco imbarazzante, senza cuore e senza né capo né coda e la sconfitta ne è la logica conseguenza.

Tutti dobbiamo farci un esame di coscienza sul perché di questa pessima prestazione e bisogna continuarci a credere perché la matematica ancora non ci condanna anche perché peggio di quello visto in campo domenica è difficile fare.

Con ancora dodici punti a disposizione tutto è ancora possibile ma occorre cambiare marcia, toccherà al Mister lavorare sulla testa dei ragazzi e trovare le soluzioni.

FORMAZIONE

DELLA PELLE, ANGELUCCI ( 46° MARIANI ), SCORPIGLIONE, GUEYE, LUCIANI, PACACCIO ANDREA, ALTOBELLI, MANFREDI ( 56° DI MUZIO ), TELLA, DE LUCA ( 68° REGA ), HAMZA ( 46° MACCARONE MARIO )

CRONACA

40° Goal su rigore Real S. Giacomo

51° Raddoppio ospite

75° Palo di Maccarone Mario