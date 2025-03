Scontro salvezza al Comunale di Ortona per la Victoria Cross

Domenica 16 marzo alle ore 15.00, presso il Comunale di Ortona, ci sarà l' incontro di calcio tra la Victoria Cross Ortona ed il Real San Giacomo, la gara è valevole per la nona giornata di ritorno del Campionato di Seconda Categoria girone B.

⏳⚽️Verso VICTORIA CROSS-Real San Giacomo

?Quella di dmenica è una partita di assoluta importanza per noi, una delle ultime cinque finali e abbiamo tutte le carte in regola per portarla a casa visto che giochiamo davanti al nostro pubblico.

È uno scontro diretto, vincere significherebbe scavalcarli in classifica.

Abbiamo perso un cardine importante della nostra squadra nel momento cruciale del campionato, Giuseppe Mazzarelli, a testimoniare ancora una volta che quest'anno la Dea Bendata non ne vuole sapere della Victoria Cross. Pensiamo pure al nostro numero di pareggi (10 in 21 gare), record del campionato. Dobbiamo tornare a vincere, ed è nelle difficoltà che si vedono gli uomini veri e in questo gruppo so che ci sono.

Nonostante la brutta classifica, tra mille difficoltà, mister Panta sta facendo un ottimo lavoro e sono convinto che tutti insieme raggiungeremo l'obiettivo.

Vi aspettiamo numerosi ad incitare i nostri ragazzi.



~Pres. Giampiero Misci

#10annidivictoria #VictoriaCrossOrtona #lndabruzzo