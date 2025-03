Victoria Cross Ortona, un gran bel punto contro il Villa Santa Maria

✍️Chi si ferma è perduto. Il racconto della trasferta a Colledimezzo.

Nei momenti di difficoltà si vedono gli uomini veri e la partita di ieri ha dimostrato ampiamente, semmai ce ne fosse bisogno, che questi ragazzi daranno il massimo per la nostra maglia al fine di raggiungere quell'obiettivo chiamato salvezza.

Ieri i ragazzi sono stati encomiabili sotto tutti i punti di vista, si sono aiutati tra loro e hanno strappato con le unghie e con i denti, contro una signora squadra che ancora lotta per i playoff, un punto che ci dà morale e autostima e ci carica per domenica, dove nel nostro stadio affronteremo il Real San Giacomo che è un punto sopra di noi. Un’occasione da non fallire.

Villa Santa Maria 1️⃣

VICTORIA CROSS ORTONA 1️⃣

♟️ DELLA PELLE, ANGELUCCI (46’ DI CROCE ), MAZZARELLI (90’ TUCCI), GUEYE, SCORPIGLIONE, PACACCIO ANDREA, ALTOBELLI, MARIANI, HAMZA (74’TELLA), MANFREDI, BUZZELLI (64’ SCARINCI)

?Cronaca del match

32’ - Goal del Villa Santa Maria di Testa sugli sviluppi di un corner.

49’ - Su un tiro da fuori area di Mariani il difensore di casa tocca la palla con la mano e l'arbitro decreta il calcio di rigore che Manfredi trasforma.

71’ - Calcio di rigore per la squadra di casa, ma Della Pelle ipnotizza l'attaccante locale e blocca il pallone.

90’ - Una ghiotta occasione per i tre punti capita sui piedi del nostro Mariani che a tu per tu con il portiere del Villa Santa Maria si fa respingere con i piedi il tiro.

#10annidivictoria #VictoriaCrossOrtona #lndabruzzo