Sulla Maielletta il primo Memorial Gianluca Camplone

Un raduno di sci alpinismo per ricordare Gianluca Camplone, dirigente dello Sci Club Aterno Pescara, tragicamente scomparso il 27 maggio 2023 in un incidente sul Gran Sasso.

L’iniziativa, promossa e organizzata dallo stesso Sci Club, si svolgerà sabato 15 marzo sul comprensorio di Maielletta WE, sul percorso dallo Chalet al Rifugio Pomilio.

“Volevamo creare un’occasione per ricordare tutti insieme Gianluca – sottolinea il presidente dello Sci Club Aterno Pescara, Mattia Giansante – un momento di aggregazione tra amici e appassionati, da celebrare con quell’entusiasmo contagioso che ci trasmetteva sempre. Non solo festa, però, ma anche sensibilizzazione sui temi della sicurezza in montagna e solidarietà: il ricavato di questa prima edizione del Memorial Camplone sarà infatti devoluto al Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo”.

Per aderire al Raduno, lo Sci Club ha previsto diverse formule, adatte sia agli sportivi, sia a chi vuole trascorrere semplicemente una giornata di relax sulla neve.

“Intensificare l’attività di sensibilizzazione sulla corretta fruizione degli ambienti montani – puntualizza Daniele Perilli, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo – è fondamentale, ma va fatto senza finta moralizzazione e senza necessariamente rimproverare. Bisogna invece puntare a sviluppare una corretta cultura della montagna, perché l’ambiente spesso ci lancia dei segnali che dobbiamo saper cogliere e interpretare, a volte anche rinunciando ad un’escursione che può essere invece riprogrammata quando le condizioni lo consentono, così da vivere un’esperienza indimenticabile e, soprattutto, in assoluta sicurezza”.

Il termine per le iscrizioni è fissato a mercoledì 12 marzo, così da consentire una migliore organizzazione coordinata dell’intera manifestazione.

Tutte le informazioni sono su sciclubaterno.it – Al link https://we.tl/t-Y2QmIrK5zS un breve intervento video del Presidente Giansante.