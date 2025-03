Asd Moreno Di Biase: Ã¨ tempo di pensare alla nuova stagione

Il sodalizio ciclistico frentano Asd Moreno Di Biase è pronto a rimettersi in sella per una stagione 2025 che si preannuncia particolarmente interessante, con l’obiettivo di consolidarsi sempre di più.

La crescita e la valorizzazione dei giovani restano il cuore pulsante della squadra, presieduta da Moira Di Pasquale, che porta avanti il progetto legato al marito Moreno Di Biase, professionista a cavallo degli anni novanta e duemila. Al loro fianco un giovanissimo componente dello staff, il figlio Mattia Di Biase.

Giovanissimi, esordienti e allievi costituiscono l’ossatura principale della squadra che si affaccia anche nel paraciclismo grazie a due atlete molto conosciute nel territorio frentano: Ilenia Colanero (plurimedagliata e detentrice di due record del mondo nell’apnea dinamica) e Lorena Ziccardi (giocatrice di basket in carrozzina) costituiscono un valore aggiunto di tutto il progetto nel segno dell’inclusione.

Oltre alle gare in Abruzzo e fuori regione, l’Asd Moreno Di Biase continua il proprio impegno nella promozione del ciclismo tra i più giovani, attraverso corsi di avviamento e collaborazioni con le scuole. Una filosofia già consolidata negli anni scorsi, con l’obiettivo di essere sempre più un punto di riferimento per il movimento ciclistico giovanile.

L’appuntamento per inaugurare ufficialmente la stagione è fissato per domenica 2 marzo a Treglio con il tradizionale pranzo sociale in presenza dei rappresentanti delle istituzioni politiche locali, del presidente regionale FCI Abruzzo Mauro Marrone e degli ex professionisti abruzzesi Luciano Rabottini e Marco Antonio Di Renzo.