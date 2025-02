COL CLASSICO RISULTATO DI DUE A ZERO L'ORTONA VINCE E CONSOLIDA IL QUARTO POSTO IN CLASSIFICA

Le gare di calcio di Promozione del girone B abruzzese sono sempre complicate e molte volte le favorite inciampano anche con squadre che sulla carta dovrebbero essere assolutamente abbordabili .

Il mister ortonese Colussi e' ben conscio delle difficoltà che ogni partita può riservare e riesce a catechizzare con dovizia i propri calciatori che anche in gare che potrebbero sembrare facili danno tutto sul campo e alla fine riescono nell'intento di portare a casa l'intera posta in palio .

Oggi la gara si e' svolta per molti tratti all'insegna dell'equilibrio ma i gialloverdi hanno un'arma in più ed e' quella della compattezza di squadra e di concretizzare al meglio le occasioni create avendo nell'arco un centravanti che non sembra appariscente per scorribande o dribling spettacolari ma che quando serve si trova sempre in posizione ottimale per mettere la palla in rete .

Dopo una mezz'ora di primo tempo in cui sia l'Ortona che Citta' di Montesilvano si sono studiate e' arrivata la zampata del solito Stefano Pompilio al 32' p.t. che da vero rapinatore d'area ancora una volta metteva in rete imbeccato da uno Schiedi che oggi e' stato forse il migliore in campo .

Il gol e' ciò che fa pendere la bilancia a favore di una squadra o all'altra anche quando non si evidenzia superiorità di gioco e chi possiede un ariete come il nostro può sempre aggiudicarsi una gara pur non brillando .

La gara odierna e' quella classica in cui un sostanziale equilibrio di valori in campo cambia appannaggio di chi vede sempre e solo la porta avversaria .

Il Montesilvano ha sfiorato il pareggio con un paio di occasioni importanti ma e' mancato in cinismo e anche perchè il portiere gialloverde De Deo si e' superato al 5' st su Petito e al 24' st su Richard che e' stato di gran lunga il migliore in campo del Montesilvano . Naturalmente è un classico nel calcio , al gol mancato segue il gol subito e il centrocampista Schiedi raddoppia per l'Ortona con un bel tiro conseguente ad un calcio d'angolo .

La squdra di Colussi riesce a consolidare nettamente la sua posizione in classifica che la vede quarta assoluta e quindi candidata ai Play-Off che era nelle aspettative della società e dei tifosi gialloverdi ma che non era affatto scontata . Fin quì quindi un bel percorso che premia l'area tecnica che con coraggio ha cambiato l'allenatore a campionato in corso .

Domenica prossima l'Ortona riposa per via del ritiro del Lanciano calcio 1920 e quindi il mister avra' modo di studiare gli allenamenti più idonei a mantenere la forma dei propri giocatori e soprattutto a tenerli gasati per disputare un brillante finale di campionato .

Domenica 9 marzo prossimo l'Ortona se la vedra' in casa con il fortissimo Pianella che e' la capolista del campionato e dovrà dimostrare tutta la propria forza e determinazione per cercare in tutti i modi di fermarla .



Formazione Ortona

1-De Deo v. 7,5 in un apio di parate monumentale , e' anche merito suo la vittoria odierna .

2-Del Greco v. 6,5 aveva di fronte Richard davvero un attaccante sgusciante e difficile da fermare , ha cercato di farlo con grande applicazione ma non sempre ci e' riuscito .

3-Giancristofaro v. 6.5 la difesa nel suo complesso si e' stretta intorno al suo portiere ed e' riuscito ad arginare le offensive avversarie anche se con qualche affanno .

4-Giandonato v. 6.5 va vedere e sentire la sua presenza e da un equilibrio al centrocampo , bene la sua gara .

5-Di Castelnuovo v. 6.5 e' un giovanissimo che ha bisogno di giocare per crescere e lo sta facendo step dopo step . Disciplinato ed applicativo .

6-Caporale v. 6.5 ritorna dopo un infortunio e non poteva essere la massimo , ma la sua presenza e' già rassicurante e da tranquillità.

7-Bernabeo v. 6.5 da lui ci si aspetta sempre di più , oggi non e' stato mai pericoloso ma comunque fisicamente si fa sentire . Deve trovare continuità .

8-Petrone v. 6 non al meglio della condizione ma comunque sufficiente . Ha avuto problemi all'anca domenica scorsa , forse oggi ne ha risentito . Uscito per infortunio .

9-Pompilio v. 7 non e' mai spumeggiante , non fa giochi d'artificio , a volte sembra un pò fuori dal gioco ma attenti sembra soltanto perchè il suo istinto esplode quando meno te lo aspetti , e così ha fatto anche oggi , gol di rapina e altri mancati per un soffio .

10-Schiedi v. 7.5 assist-man e goleador nello stesso tempo , cosa si vuole di più ? Ha il vizietto del gol speriamo lo conservi .

11-Lafsahi v. 6 e' dinamico , ha il vizietto del dribling ma lo deve affinare , l'avversario se pensa che lui sempre cerca di saltarlo viene agevolato , deve essere più imprevedibile e soprattutto deve trovare sponda con i compagni di reparto , deve imparare a concludere con più efficacia . Credo che con qualche accorgimento può rivelarsi una bella arma nell'arco del Mister .

16-Napoletano v. 6.5 non fa rimpiangere Petrone infortunato , si adatta subito alla gara , più utile come incontrista che come proposizione nel gioco , deve curare anche quest'ultimo aspetto per crescere . L'impostazione del gioco per un centrocampista e' pane quotidiano .



Allenatore Roberto Colussi v. 7.5 ha dovuto sfoderare tutta la sua capacità sia di tecnico che di psicologo per rimettere in careggiata la squadra che domenica scorsa pur vincendo aveva steccato di brutto . Un allenatore che e' una garanzia .

Amerigo Gizzi