Ortona cede tre set a zero contro San DonÃ  Di Piave

Si chiude alla semifinale l'avventura di Ortona in questa Coppa Italia Serie A3 Dal Monte. Alla fine vince la Personal Time San Donà di Piave. La Sieco Akea soffre molto il cambio palla degli avversari, bravi a muro, bravi nelle coperture e bravi nel finalizzare la ricostruzione. Il muro dei ragazzi di Coach Denora Caporusso latita e le azioni d'attacco sono condizionate dalla ricezione in sofferenza sui servizi di Giannotti e Baciocco. Ed è stata proprio questa una delle discriminanti dell'incontro. Il servizio del sestetto veneto è riuscito spesso e volentieri a mettere in difficoltà la ricezione dei bianco azzurri con conseguente scontata costruzione del gioco. Tutto più agevole per San Donà con un servizio ortonese che poco ha impensierito i ricettori avversari. La Sieco Akea soffre anche il muro avversario che sebbene fermi solo nove volte gli attacchi ortonesi, molte volte contiene e permette la ricostruzione. Il Block ortonese vince due volte.

Nel primo set, la Sieco Akea soffre il servizio di Giannotti e non riesce ad attaccare, quando lo fa, commette errori e gli avversari sono subito avanti 4-0. La difesa di San Donà continua ad essere efficace così come la ricostruzione così che il divario aumenta sul 10-4 e quando si è metà parziale il punteggio indica 12-8. Ortona comincia a macinare gioco, grazie anche a delle prodigiose difese del libero Broccatelli, rosicchia punti e si avvicina a San Donà di Piave. Giannotti però trova un'altra buona serie al servizio e la Personal Time allo sprint finale si trova avanti 20-16. Spingono ancora sull'acceleratore i veneti e il set si conclude con una invasione fischiata agli abruzzesi 25-19. Sono ancora i ragazzi di San Donà di Piave a partire meglio nel secondo set ma la Sieco Akea riesce ad arginare la fuga degli avversari. Fuga che arriva quando si è superata la metà del parziale. La difesa di San Donà funziona meglio così come le ricostruzioni 14-9. Il canovaccio è il solito con la fase muro-difesa di San Donà di Piave che funziona meglio, supportata da un Giannotti inarrestabile. Ortona è ancora in difficoltà e al rush finale si va sul 20-16. Subito 2-0 per i veneti nel terzo set ma Rossato trova il pari 2-2. Per la prima volta nell'incontro Ortona va in vantaggio 2-3 ma il muro di San Donà torna a far male 4-3. Ortona tiene il ritmo e il set si gioca punto a punto. Giannotti però torna a crescere e così si crea distacco tra le due squadre, a metà set il punteggio è 12-9. Ortona sembra reggere ma Giannotti e Baciocco premono sull'acceleratore e la Sieco Akea scompare negli specchietti retrovisori.

PRIMO SET

Sieco Service Akea Ortona che per questa semifinale di Coppa Italia Del Monte deve ancora rinunciare al Capitano Leonel Marshall. Si scende quindi in campo con Pinelli regista e Rossato opposto. Bertoli, capitano in campo e Del Vecchio sono schiacciatori di posto quattro e al centro la coppia formata da Pasquali e Arienti. Broccatelli Libero.

Gli avversari scendono in campo con il palleggiatore Bellucci e Giannotti opposto. In posto quattro si schierano Baciocco e Brucini con Mellano e Fusaro centrali. Libero Iannelli.

La prima palla dell'incontro è per la Sieco che va al servizio con Pasquali ma il primo punto è per San Donà. Ace di Giannotti 2-0. Rossato out 3-0 ma prima c'è un check per una presunta invasione di San Donà. Check che da ragione ai veneti. La pipe di Bertoli colpisce la rete e termina fuori 4-0. Rossato trova il cambio palla 4-1. Murato Arienti 6-1. Il secondo punto di Ortona di Del Vecchio 6-2. Giannotti schiaccia dentro 8-2 e la panchina di Ortona brucia anche il secondo video-check. Rossato murato fuori 10-5. Il muro di San Donà non riesce a respingere il colpo di Rossato 11-6. Baciocco attacca out 12-7. Out l'attacco di Giannotti 12-9. Out il muro su Bertoli 15-12. È forte l'attacco di Rossato 16-14. Muro di Giannotti 17-14. Rossato sbaglia il servizio 21-16. Male Rocca al servizio, la palla vola ampiamente fuori 22-18. Arriva il set-point per San Donà di Piave. Invasione per Ortona e San Donà si aggiudica il primo set 25-19

SECONDO SET

Al servizio c'è San Donà, che conquista anche il primo punto 1-0. Pasquali al centro 1-1. Invasione per Arienti 3-1. Giannotti supera il muro a tre e fa il 4-2. Ace per Brucini 5-2. Rossato murato 6-4. Out l'attacco di Giannotti 6-6. Non passa l'attacco di Pasquali 9-6. Indifendibile l'attacco di Bertoli, troppo forte 9-7. Sbaglia il servizio San Donà 11-9. Fuori il muro di Ortona 13-9. Brucini serve fuori 15-11. Bertoli gioca a carambola con la mano esterna del muro 16-13. Fuori l'attacco di Giannotti ed è 16-14. Bertoli incappa nel muro 18-14. Rossato trova il cambio palla 19-15. Giacomini, subentrato a Pasquali, trova il punto del 22-17. Out il servizio di Rossato 24-18. Si chiude anche il secondo set con il medesimo punteggio 25-19.

TERZO SET

Ortona ancora al servizio con Giacomini ma il primo punto è per San Donà 1-0. Fuori l'attacco di Bertoli 2-0. Rossato smarcato da Pinelli schiaccia senza muro 2-1. Per la prima volta Ortona è in vantaggio 2-3 per l'attacco fuori di Brucini ma Pinelli sbaglia il servizio 3-3. Murato Rossato 4-3. Brucini sbaglia il servizio 5-5. Punto di Giacomini 7-7. Rossato Impatta sul muro 8-7. Bellucci, con un tocco di prima fa 10-8 anche con l'aiuto del nastro. A punto Rossato 12-10. Invasione per Rossato 14-11. La palla di Baciocco passa fuori dalla banda 15-14. Baciocco 18-14. Out Giannotti dai nove metri 19-15. Fuori anche il successivo servizio di Del Vecchio 20-15. Murato Giacomini 21-15. Rossato si rifugia nel mani-out 22-17. Ace per Bertoli 23-19. Brucini trova il 24-19. Del solito Giannotti l'ultimo punto 25-20.

Coach Denora Caporusso: «A prescindere dal risultato è stato bellissimo partecipare a questa competizione oggi. Di certo sarebbe stato ancora più bello poterci essere anche domani ma è andata così. Abbiamo fatto una grande esperienza che di certo ci sarà utile per i play-off di campionato. Complimenti al San Donà che ha giocato una gara tecnicamente impeccabile con un ottimo cambio palla a differenza del nostro che ha vissuto alti e bassi.

Personal Time San Donà di Piave - Sieco Akea Ortona 3-0 (25-19 / 25-19 / 25-20)

Durata Set: 25' / 27' 25'

Durata Totale: 1h 17'

Arbitri: CIACCIO Giovanni (Altofonte) e RUSSO Roberto (Genova)

Personal Time San Donà di Piave: Baciocco 12, Rocca, De Faveri n.e., Bellese n.e., Giannotti 17, Bellucci 3, Lazzarini n.e., Fusaro 11, Zanatta, Brucini 12, Tuccelli, Cunial, Mellano 5, Iannelli (L) 85% pos - 54% perf. Allenatore: Moretti, Vice: Mamprin

Muri Punto: 9 – Aces: 2 – Battute Errate: 10

Sieco Akea Ortona: Pinelli , Pasquali 3, Broccatelli (L) 100% pos – 25% perf, Bertoli 8, Giacomini 3, Del Vecchio 5, Marshall n.e., Di Tullio, Torosantucci, Rossato 16, Di Giunta n.e., Arienti 4, Alcantarini n.e., Di Giulio. Allenatore: Denora Caporusso. Vice: Di Pietro.

Muri Punto: 2 – Aces: 2 – Battute Errate: 7