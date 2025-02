Sfiora l' impresa la Victoria Cross

Quella andata in scena ieri a San Buono è stata una partita d'altri tempi, giocata a viso aperto con continui capovolgimenti di fronte.

Contro la terza forza del campionato i nostri ragazzi non affatto sfigurato e solo la Dea bendata non ha voluto che tornassimo a casa con un risultato positivo.

Pronti via è andiamo subito sotto di un goal ma al 25° la riprendiamo con De Luca che trasforma un rigore assegnato per fallo di mano in area.

In pieno recupero del primo tempo subiamo il 2-1, una mazzata.

Nel primo quarto d'ora altri due goal loro che ci portano sotto 4-1.

Partita finita? Niente affatto, la squadra si compatta e in dieci minuti, tra il 78° e l' 88°, una doppietta di Rega porta la contesa sul 4-3.

La squadra di casa è alle corde e all' ultimo assalto, al quarto minuto di recupero, su un cross di D'Amelio, Alberto Maccarone a colpo sicuro, di testa manda incredibilmente la palla sul palo...

Torniamo a casa con zero punti ma con la consapevolezza che queste ultime sette finali che rimangono ce l' andremo a giocare con chiunque, a partire dalla prossima partita dove domenica 2 marzo al Comunale di Ortona arriverà la capolista Gissi ( la prossima settimana il campionato sarà fermo ).

FORMAZIONE

RANIERI, PACACCIO ANDREA, MAZZARELLI, TELLA ( 68° MACCARONE ALBERTO ), SCORPIGLIONE ( 53° REGA ), GUEYE, MARIANI, D'AMELIO, LUCIANI, DE LUCA, ALTOBELLI ( 68° BUZZELLI )

MARCATORI

Al 1° goal San Buono

Al 25° De Luca

Al 45+3 goal San Buono

Al 49° goal San Buono

Al 62° goal San Buono

Al 78° Rega

All' 88° Rega