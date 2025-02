L'ORTONA ESCE SCONFITTA DAL CAMPO DEL BUCCHIANICO

La gara contrariamente alla posizione di classifica delle due squadre era per l'Ortona difficile anche perchè domenica scorsa il Bucchianico in trasferta ha rifilato ben tre gol all'Elicese . Oggi si e' visto che la squadra di casa e' ben attrezzata ed infatti ha tenuto testa alla più forte Ortona .

Il primo tempo ha visto una supremazia della compagine casalinga che e' stata più propositiva ed in qualche occasione ha dovuto fare i conti col giovanissimo portiere gialloverde che continua a dare prova di bravura e che la consolida ogni qualvolta e' chiamato dal mister in campo . Credo che anche questo sia a testimoniare la scarsa vena del centrocampo della compagine di Colussi accentuata dal fatto che the wall ( Caporale ) al 26' pt. ha dovuto ammainare bandiera bianca per un infortunio accusato , a questo punto gioco forza Colussi e' stato costretto ad arretrare come centrale Giandonato che e' il regista difensivo della squadra ed inserire al suo posto il giovane Nevraj che nonostante l'impegno profuso non si può pensare di avere la stessa efficacia del compagno ed anche lo stesso Giandonato non e' pari a Caporale . Da questo cambio obbligato e' dipeso l'indebolimento sostanziale dell'intera compagine che si e' trovata in difficolta' . Non sono alla ricerca di scusanti ma e' la realtà dei fatti che oggettivamente ha contribuito in qualche misura alla prova scialba dei gialloverdi .

Credo che anche la mancanza in campo del febbricitante Lieti abbia contribuito in qualche misura ad indebolire il reparto difensivo che pure non ha demeritato . Penso però che la serie di cambiamento di posizioni in campo dovuto operare per infortunio non ha concesso di sviluppare il gioco come al solito .

Comunque la si mette e' una sconfitta che fa male perchè segue ad una serie di gare giocate da squadra di vertice ma questa battuta d'arresto anzichè deprimere deve dare una voglia di riscatto che solitamente aiuta e di molto a superare il momento di sconforto .

Il secondo tempo comunque si e' sviluppato sulla falsariga del primo e dopo un'opportunità sprecata dai gialloverdi con Del Greco il Bucchianico e' passato in vantaggio al 24' s.t. con Chiacchiaretta . L'Ortona ha cercato di reagire ma non con convinzione . Al 38' del s.t Schiedi si e' di nuovo fatto ammonire e per doppia ammonizione e' stato espulso .

Nonostante questa ulteriore tegola i gialloverdi hanno sfiorato il pareggio al 47' con il solito Pompilio che pero' e' stato sventato dal portiere avversario .

Domenica prossima con l'Union Fossacesia bisogna incamerare i tre punti per mantenere acceso la possibilità di andare ai Play-off che ancora oggi ci vede in piena corsa .

Formazione Ortona

1-D'Angelo v. 7 davvero una bella prestazione che io ho elevato a migliore in campo . Ragazzi stiamo parlando di un diciottenne che difende la porta in promozione , non e' cosa da poco , anzi va al di là di quello che ci si potrebbe aspettare . Approfitto dell'occasione per ricordare al portiere titolare De Deo che per essere un ottimo portiere non basta saper parare ma anche evitare inutili espulsioni e ammonizioni .

2-Del Greco v. 6+ buona prestazione che sarebbe stata ottima se avesse segnato una rete che forse ci avrebbe evitato la sconfitta , comunque propositivo nelle ultime gare e sta dimostrando una buona attitudine a supportare la fase offensiva , credo che se affina questa caratteristica può fare il salto di qualità .

3-Giancristofaro v. 5.5 qualche errore in disimpegno , qualche difficoltà in fase difensiva . Deve crescere altrimenti le sue gare sono sempre sotto tono .

4-Giandonato v. 6.5 mezzo voto in più perchè la sua duttilità permette di rimediare anche ad infortuni di compagni di squadra , infatti il Mister anche oggi ne ha approfittato sostituendo Caporale che per infortunio ha dovuto abbandonare .

5-Di Castelnuovo v. 6 per un motivo o per l'altro viene sempre più spesso messo in campo come titolare e lui dimostra di meritarselo . Consueto impegno e sacrificio .

6-Caporale v. n.c. non classsificato perchè al 25' p.t. ha dovuto abbandonare per infortunio .

7-Bernabeo v. 6 mezzo voto in più per incoraggiamento , a volte e' avulso ed aspetta troppo il pallone senza cercarlo .

8-Petrone v. 5 .5 non si staglia mai per fluidità di gioco e per non prevedere dove e' meglio piazzarsi per catturare più palloni . Lui tecnicamente non e' eccelso e dovrebbe sopperire con l'intuire dove e' meglio piazzarsi per rendere al meglio . Finora non ha mai disputato una gara davvero convincente .

9-Pompilio v. 6+ non e' riuscito a segnare ma e' un riferimento ormai consolidato dell'attacco , fa salire la squadra ed e' sempre pericoloso .

10-Schiedi v. 5 pesa il doppio giallo , un'espulsione raramente si può considerare inevitabile , sicuramente invece danneggia la squadra . Comunque anche dal punto di vista del gioco non e' stato all'altezza.

11-Pau- v. 5.5 anonimo , sempre fuori posizione , non cerca di fare in modo di farsi vedere e farsi servire , poco intraprendete , comunque e' la prima gara da titolare e quindi il beneficio d'inserimento e' d'obbligo .

14-Nevraj v. 6 chiamato in campo al 25' p.t. per sostituire Giandonato come regista difensivo , un compito arduo per il giovane centrocampista , cerca di darsi da fare ma non si può pretendere che si metta sulle sue spalle la squadra almeno per ora .

20-Lafsahi v. 6 esordio del nuovo arrivato ed a lui un 6 di benvenuto , naturalmente e' da rivedere .

allenatore Colussi Roberto v.7 si adatta anche alla sfortuna degli infortuni che perseguitano i suoi calciatori e propone dei giovani che si stanno strutturando . Credo che sia ottimo nel mettere a proprio agio i ragazzi che schiera .

Amerigo Gizzi