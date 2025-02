Trasferta insidiosa per la Victoria Cross Ortona

Domenica 2 febbraio, alle ore 15.00, a Palena, torna in campo la Victoria Cross Ortona, gara valevole per la quarta giornata di ritorno.

Il Pensiero del Presidente Giampiero Misci "Domani sarà la terza partita in una settimana e ci attende una trasferta tostissima e lunghissima in quel di Palena, una squadra che sta facendo un bel campionato e si trova stabilmente nella parte alta della classifica.

Purtroppo ci presenteremo molto rimaneggiati a questo incontro, tra squalificati ed infortunati, ma sicuramente non ci piangiamo addosso e sono sicuro che Mister Panta otterrà il meglio da chi chiamerà in causa perché, sempre di piu', il gruppo sta' crescendo e non vuole fermarsi dopo tre risultati positivi di cui gli ultimi due contro la seconda e terza forza del campionato ".